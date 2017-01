Polizei nimmt Mann mit Waffe fest Ein Mann aus dem Raum Großschönau hat offenbar mit einer Pistole in einem Taxi hantiert. In einem Löbauer Hotel wurde er überwältigt.

Symbolbild © picture allianz/dpa

Löbau/Zittau. Die Polizei hat am Donnerstag einen Mann mit einer Schreckschusswaffe festgenommen. Wie die Polizeidirektion Görlitz mitteilt, meldete sich ein Taxiunternehmen am Mittag per Notruf. Eine 47 Jahre alte Fahrerin brachte einen Mann von Zittau in die Löbauer Innenstadt. Während des Transfers hantierte er laut Polizei in dem Auto offenbar mit einem pistolenähnlichen Gegenstand und verschwand in einem Hotel an der Elisenstraße, ohne die Taxifahrt zu bezahlen. Ob der Mann die Frau bedroht hat, wird noch ermittelt.

Mehrere Streifen des Polizeireviers Zittau-Oberland sicherten das Gebäude und begleiteten zwei Angestellte aus dem Haus. Die einzige Person, die sich noch im Hotel befand, war der 54-jährige Tatverdächtige aus der Region Großschönau. Die Beamten forderten ihn auf, sein Zimmer zu verlassen – und nahmen den Deutschen vorläufig fest. Dabei setzten sie zur Eigensicherung ein Reizstoffsprühgerät ein.

Der 54-Jährige erlitt Reizungen der Augen und Atemwege, die medizinisch versorgt werden mussten. Die Pistole – die der Mann in Zittau gekauft haben soll – stellten die Beamten im Zimmer sicher. Es handelte sich um eine ungeladene Schreckschusswaffe. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,06 Promille. Der Kriminaldienst des Polizeireviers Zittau-Oberland ermittelt zum Verdacht der räuberischen Erpressung. Der Tatverdächtige wurde in ein Fachkrankenhaus eingewiesen. (szo)

