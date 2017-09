Polizei nimmt im Landkreis drei Diebe fest

Dieb bei versuchtem Diebstahl gestellt Görlitz. Eine Frau hat am Sonnabend, kurz nach Mitternacht, die Polizei alarmiert, weil sich auf der Frauenburgstraße zwei Personen an einem abgestellten Kleinkraftrad Schwalbe zu schaffen machten. Die sofort eingesetzten Polizisten konnten noch in unmittelbarer Tatortnähe einen polnischen Staatsbürger feststellen. Dieser hatte versucht, dass zur Sicherung des Kleinkraftrades eingesetzte Seildrahtschloss zu durchtrennen. Nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wurde der 30-jährige wieder entlassen. Der entstandene Sachschaden beträgt etwa zehn Euro. Die Ermittlungen hierzu werden durch den Kriminaldienst Görlitz geführt. (szo)

Unter Alkohol gefahren und Unfall verursacht Kodersdorf. Zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Person ist es am Freitagmittag auf der Kreisstraße 8456 im Kodersdorfer Ortsteil Wiesa gekommen. Eine 37-jährige befuhr mit ihrem Renault Clio die Kreisstraße von Thiemendorf in Richtung Wiesa. Offenbar aufgrund von Alkoholkonsum und überhöhter Geschwindigkeit kam sie bei regennasser Fahrbahn in einer Rechtskurve nach links auf die Gegenfahrbahn. Hier stieß sie mit dem Opel Astra einer 31-jährigen Fahrerin zusammen und kam im Anschluss im linken Straßengraben zum Stillstand. Bei dem Unfall wurde die Fahrerin des Opels leicht verletzt. Ein Atemalkoholtest bei der Renaultfahrerin ergab einen Wert von umgerechnet 2,8 Promille. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von etwa 6000 Euro. Die weiteren Ermittlungen werden vom Verkehrsdienst des Polizeirevier Görlitz geführt. (szo)

Ladendieb auf frischer Tat gestellt Löbau. Ein 48-jähriger Mann hat am Freitagmittag versucht, in einem Baumarkt auf der Weststraße in Löbau Waren zu stehlen. Er entnahm zielgerichtet einen Akkuschrauber und einen Markenwerkzeugkoffer im Gesamtwert von rund 468 Euro aus den Auslagen. Beides deponierte er in einem Regal, welches nicht von der Überwachungskamera erfasst wurde, sich jedoch in unmittelbarer Nähe des Notausganges befand. Danach verließ er den Markt durch den Kassenbereich, um im Anschluss das bereit gelegte Diebesgut zu holen. Jedoch konnte der 54-jährige Ladendetektiv die gesamte Szenerie beobachten und den Tatverdächtigen vor dessen Tatvollendung den herbeigerufenen Polizeibeamten übergeben. Sein vor dem Baumarkt im Fluchtfahrzeug wartender, 29-jähriger Tatbeteiligter, ebenfalls polnischer Staatsangehöriger, konnte somit auch der kriminalpolizeilichen Sachbearbeitung zugeführt werden. (szo)

Verkehrsunfall im Kreisverkehr Schleife. Zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen ist es am Freitagnachmittag i in Schleife auf der Friedensstraße gekommen. Der 56-jährige Fahrer eines Pkws Citroen befuhr die Friedensstraße von einem Supermarkt kommend und bog in der Folge in den Kreisverkehr ein. Hier beachtete er den bereits im Kreisverkehr befindlichen, vorfahrtsberechtigten 47-jährigen Fahrer mit seinem Pkw Mitsubishi nicht. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge wobei ein geschätzter Sachschaden von 25000 Euro entstand. (szo)

Schrottdieb mit entwendetem Fahrrad gestellt Görlitz. Ein Anwohner hat am Sonnabend, gegen zwei Uhr morgens, bemerkt, dass sich eine Person am ehemaligen Laborgebäude auf der Alfred-Fehler-Straße aufhält. Der Mann informierte sofort die Polizei. Die unmittelbar daraufhin eintreffenden Beamten des Polizeirevier Görlitz konnten in Tatortnähe einen polnischen Staatsbürger antreffen. Dieser führte zwei Taschen mit Elektronikschrott bei sich, welche vom Gelände des ehemaligen Labors stammten. Zum Transport nutzte der 28-jährige Mann ein Fahrrad. Genaue Prüfungen ergaben, dass dieses polizeilich codierte Rad durch den Dieb vorher im Bereich der Clara-Zetkin-Straße entwendet worden war. Die weiteren Ermittlungen zu den Gesamtumständen werden durch den Kriminaldienst des Polizeirevier Görlitz geführt. (szo)

Einem Einbruch in eine Wohnung folgt ein Autodiebstahl Görlitz. Unbekannte sind am Sonnabend, zwischen 17 und 21.30Uhr, in eine Parterrewohnung in Görlitz auf der Rauschwalder Straße eingedrungen. Nachdem mehrere Schränke und Schubladen durchsucht wurden, flüchteten die Einbrecher mit dem im Hof des Mehrfamilienhauses abgestellten Pkw VW Passat, amtliche Kennzeichen GR-BW 19. Das graue Fahrzeug stammt aus dem Jahr 1999, der Wert ist derzeit unbekannt. Den Originalfahrzeugschlüssel fanden die Täter in der Wohnung. Die Fahrzeugdaten wurden sofort in Fahndung gesetzt und mit dem Diebstahl wird sich im Weiteren die Soko Kfz beschäftigen. (szo)

Zwei Fahrräder entwendet Görlitz. In Görlitz haben Diebe in der Nacht vom Freitag zum Sonnabend auf der Brautwiesenstraße zwei Fahrräder entwendet. Diese standen im Hausflur eines Mehrfamilienhauses und waren jeweils in sich mittels Seildrahtschloss gesichert. Gestohlen wurden ein schwarzes Damenrad der Marke Conway und ein MTB der Marke Carretec in metallicblau. Den Zeitwert der Drahtesel schätzten die Eigentümer auf rund 900 Euro. Die Kriminalpolizei ermittelt. (szo)

Radio aus VW Polo gestohlen Görlitz. Unbekannte sind in der Nacht zum Sonnabend in einen auf der Wielandstraße abgestellten VW Polo eingedrungen. Nachdem sie die Beifahrerscheibe eingeschlagen hatten, entwendeten die Diebe das Autoradio der Marke Pioneer im geschätzten Wert von rund 100 Euro. Die Höhe des entstandenen Sachschadens konnte nicht beziffert werden. Der Kriminaldienst des Polizeirevier Görlitz hat die Ermittlungen aufgenommen. (szo)

Diebstahl von Fahrzeugteilen Neusalza-Spremberg. In der Nacht zum Sonnabend haben sich unbekannte Täter auf ein nicht umfriedetes Firmengrundstück im Bereich der Zittauer Straße in Neusalza-Spremberg begeben. Hier entwendeten sie einen Satz Kompletträder von einem abgestellten Audi, ebenso eine Anhängerkupplung eines Volkswagen. Der Diebstahlschaden wurde auf etwa 2100 Euro geschätzt. Die Ermittlungen hierzu hat der Kriminaldienst des Polizeirevier Zittau-Oberland übernommen. (szo)

Crossmaschine entwendet Kottmar. Wenig erfreut war der Besitzer einer orange-weißen Crossmaschine der Marke „Pit Bike Loncin“ in Kottmarsdorf. Diese wurde am Sonnabend, zwischen ein und zehn Uhr, nach einem Einbruch in seine Garage auf der Mühlenstraße im Ortsteil Kottmarsdorf entwendet. Der Eigentümer schätzt den Wert des nicht zugelassenen Fahrzeuges auf 550 Euro. Der Kriminaldienst des Polizeirevier Zittau-Oberland hat die Ermittlungen aufgenommen. (szo)