Polizei nimmt Hehler fest Auf einem Parkplatz an der A 17 war ein VW-Transporter einer Streife aufgefallen.

© Symbolfoto: dpa

Bad Gottleuba-Berggießhübel. Auf dem letzten Autobahn-Parkplatz vor der Landesgrenze ist der Bundespolizei ein mutmaßlicher Hehler ins Netz gegangen. Einer Streife war am Freitagmittag auf dem Parkplatz Am Heidenholz an der A 17 ein VW-Transporter aufgefallen. Der T 5 kam laut Polizeiangaben aus Schweden und war in Richtung Prag unterwegs, allerdings ohne eine gültige Zulassung. Am Steuer des Transporters saß ein 40 Jahre alter Serbe.

Im Inneren des Fahrzeugs stießen die Beamten auf Werkzeuge und Baumaschinen im Wert von über 20 000 Euro. Der Fahrer konnte für keinen der vorgefundenen Gegenstände einen Eigentumsnachweis vorlegen. Der Serbe wurde daraufhin vorläufig festgenommen und einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Der Richter erließ einen Haftbefehl gegen den 40-Jährigen. Die Dresdner Kriminalpolizei ermittelt nun wegen gewerbsmäßiger Bandenhehlerei gegen den Mann. (SZ)

