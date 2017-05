Polizei nimmt gesuchte Männer fest Die Beamten erwischten am Dienstagnachmittag bei Görlitz einen Steuerhinterzieher. Einige Stunden später klickten bei Kodersdorf erneut die Handschellen.

Symbolbild © dpa

Görlitz. Beamte der Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf haben am Dienstagnachmittag an der Autobahnanschlussstelle Görlitz einen 31-Jährigen aus der Ukraine festgenommen. Beim Überprüfen seiner Personalien stellten sie fest, dass die Staatsanwaltschaft Frankfurt/Oder im März 2013 einen Haftbefehl auf ihn ausgestellt und seinen Namen auf die Fahndungsliste gesetzt hatte. Der Mann hatte Steuern hinterzogen. Er musste laut Bundespolizei dennoch nicht hinter Gitter, denn er zahlte die vom Amtsgericht Frankfurt/Oder angeordneten 550 Euro Strafe und reiste anschließend weiter.

Einige Stunden später, am Mittwochmorgen gegen 4.30 Uhr, klickten bei Kodersdorf die Handschellen. Hier nahm die Bundespolizei einen 36-jährigen Polen fest. Grund dafür war ebenfalls ein Haftbefehl, der in diesem Fall von der Staatsanwaltschaft Trier ausgestellt worden war. Das Amtsgericht Prüm hatte den Mann im August vergangenen Jahres wegen Diebstahls verurteilt. Die 970 Euro Strafe konnte der Pole nicht zahlen. Deshalb wird er nun die nächsten Wochen in einer Justizvollzugsanstalt verbringen. (szo)

