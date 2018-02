Polizei nimmt diebisches Trio fest In einer Bar in der Neustadt bestahlen zwei Männer und eine Frau mehrere Gäste. Weit kamen sie nicht.

© Patrick Pleul/dpa

Dresden. Ein diebisches Trio (w/16, m/20, m/23) konnten Polizeibeamte des Reviers Dresden-Nord in der Nacht zum Freitag festnehmen.



Die drei hatten in einer Bar an der Böhmischen Straße in Dresden-Neustadt mehrere Gäste bestohlen. Dabei entwendeten sie unter anderem einen Rucksack, ein Portmonee, ein Smartphone sowie diverse EC- und Visa-Karten. Im Anschluss versuchten sie, mit den gestohlenen Karten Geld abzuheben und im Internet einzukaufen. Das gelang ihnen aber nicht.



Mit Hilfe der Geschädigten und weiterer Zeugen konnten Polizeibeamte die drei gegen 02:35 Uhr in Tatortnähe stellen und vorläufig festnehmen. Es handelt sich um zwei Libyer im Alter von 20 und 23 Jahren sowie eine 16-Jährige Deutsche. Einen Teil des Diebesguts hatten sie bei sich. Sie werden heute noch einem Ermittlungsrichter vorgeführt. (szo)

Aus dem Polizeibericht vom 23. Februar zurück 1 von 5 weiter Radfahrerin leicht verletzt - Zeugenaufruf Zeit: 21.02.2018, 07.50 Uhr | Ort: Dresden-Seevorstadt Mittwochmorgen befuhr eine 23-Jährige mit ihrem Fahrrad die Lennestraße aus Richtung Straßburger Platz in Richtung Lenneplatz. Als sie sich in Höhe der Einmündung der Helmut-Schön-Allee befand, bog ein ihr entgegenkommender blauer Fiat nach links in die Helmut-Schön-Allee ab. Trotz Gefahrenbremsung stieß die 23-Jährige gegen das Heck des Autos und stürzte. Sie zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Der Fiat hielt erst in einiger Entfernung an, fuhr letztlich jedoch pflichtwidrig davon. Die Radfahrerin hatte sich das Kennzeichen gemerkt, wodurch die Fahrerin (45) ausfindig gemacht werden konnte. Bei deren kurzem Stopp nach der Unfallstelle hatte sie der Fahrer eines vorausfahrenden Fahrzeuges auf den Zusammenstoß angesprochen. Die Polizei bittet Unfallzeugen, insbesondere jedoch den Fahrer des Wagens, der die Verursacherin ansprach, sich zu melden. Hinweise nimmt die Polizeidirektion Dresden unter der Rufnummer (0351) 483 22 33 entgegen. Wer hatte Grün? – Polizei sucht Unfallzeugen Zeit: 22.02.2018, 12.35 Uhr | Ort: Dresden-Pirnaische Vorstadt Donnerstagmittag befuhr eine 60-Jährige mit einem Skoda Octavia die Pillnitzer Straße und wollte über den Rathenauplatz auf die St. Petersburger Straße in Richtung Hauptbahnhof abbiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Opel Corsa (Fahrer 81), der auf der St. Petersburger Straße in Richtung Carolabrücke fuhr. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden an den Fahrzeugen summiert sich auf rund 11000 Euro. Beide Fahrer gaben an, bei „Grün“ gefahren zu sein. Die Polizei sucht daher Zeugen, welche den Unfall beobachtet haben. Insbesondere Personen, die Angaben zur Ampelschaltung machen können, werden gebeten, sich bei der Dresdner Polizei unter der Rufnummer (0351) 483 22 33 zu melden. Mazda 6 gestohlen Zeit: 21.02.2018, 17.00 Uhr bis 22.02.2018, 06.15 Uhr | Ort: Dresden-Zschertnitz In der Nacht zu Donnerstag entwendeten Unbekannte einen roten Mazda 6 von der Heinrich-Greif-Straße. Der Wert des ein Jahr alten Fahrzeugs wird auf etwa 26000 Euro beziffert. VW Golf entwendet Zeit: 21.02.2018, 10.00 Uhr bis 16.30 Uhr | Ort: Dresden-Striesen Einen VW Golf stahlen unbekannte Täter am Mittwoch von der Wartburgstraße. Das silberfarbene Fahrzeug wurde 2002 erstmals zugelassen und hat einen Zeitwert von ca. 1.300 Euro. Kabel von Baustelle gestohlen Zeit: 21.02.2018, 19.30 Uhr bis 22.02.2018 06.30 Uhr | Ort: Dresden-Striesen Unbekannte stahlen in der Nacht zu Donnerstag aus einem Rohbau an der Schlüterstraße ca. 300 Meter Kabel. Die Täter verschafften sich auf unbekannte Weise Zutritt zur Baustelle und schnitten die teilweise schon verbauten Kabel ab. Der Wert des Diebesgutes wurde mit etwa 9000 Euro beziffert. Die Höhe des entstandenen Sachschadens beträgt rund 200 Euro.

zur Startseite