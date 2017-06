Polizei nimmt Dieb fest

Spediteur ohne Fahrerlaubnis unterwegs Kodersdorf. Das vorläufige Reiseende kam am Dienstagmorgen für einen 40-jährigen Transporter-Fahrer auf der A 4 doppelt dick. Der Pole war mit seinem Renault aufgrund eines technischen Defekts im Autobahntunnel Königshainer Berge liegengeblieben. Als eine Beamte der Autobahnpolizei die Gefahrenstelle in der Tunnelröhre absicherten und in diesem Zusammenhang die Identität des 40-Jährigen überprüften, fiel auf, dass der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Ein Gericht hatte ihm diese bereits entzogen. Somit hatte sich der Spediteur wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis strafbar gemacht. Die Beamten untersagten ihm die Weiterfahrt und stellten eine Strafanzeige. Den defekten Renault nahm ein Abschleppdienst an den Haken und beförderte ihn aus dem Autobahntunnel.

Polizei erwischt Raser Kodersdorf. Sage und schreibe 59 km/h zu schnell unterwegs war der Fahrer eines BMW mit Gütersloher Kennzeichen, den ein Messteam des Verkehrsüberwachungsdienstes der Polizeidirektion Görlitz am Dienstagnachmittag an der Zufahrt zum Autobahntunnel Königshainer Berge kontrollierte. Der Mann fuhr mit 139 km/h statt der erlaubten 80 km/h durch die Kontrollstelle. Dafür sieht der auch in Nordrhein-Westfalen gültige Tatbestandskatalog ein Fahrverbot von einem Monat, 240 Euro Bußgeld und zwei Punkte im Zentralregister vor. Dieser BMW war das schnellste der rund 1.400 Fahrzeuge, die die Polizei insgesamt kontrollierte. Davon fuhren 38 schneller als erlaubt. Die Bußgeldstelle der Landesdirektion wird sich mit den festgestellten Ordnungswidrigkeiten befassen.

Beamte ziehen umgebauten Bus aus dem Verkehr Oderwitz. Mit einer mobilen Lkw-Röntgenanlage des Zolls waren am Montag und Dienstag Beamte des deutschen und tschechischen Zolls sowie Lkw-Kontrolleure der Verkehrspolizeiinspektion am Ausbauende der B 178 im Einsatz. Die Beamten überprüften im Schwerlastverkehr insgesamt 21 Gespanne. Aus polizeilicher Sicht gab es in drei Fällen Grund zum Einschreiten. Zwei Fernfahrer hatten die Lenk- und Ruhezeiten deutlich überschritten, in einem dritten Fall war der technische Zustand eines zum Wohnmobil umgebauten Busses so schlecht, dass die Beamten einen Sachverständigen zu Rate zogen. Weil die Bremsanlage defekt und die Windschutzscheibe gerissen waren, untersagten die Beamten in dem Fall die Weiterfahrt.

Unbekannte brechen in Transporter ein Beiersdorf. Zwischen Samstagmorgen und Montagabend sind Unbekannte an der Löbauer Straße in Gebirge in einen Fiat Ducato eingebrochen. Die Täter stahlen aus dem Transporter mehrere Werkzeugkoffer mitsamt einem Akkuschrauber, eine Stichsäge der Marke Festool sowie einen Ratschenkasten der Marke Hitachi und mehrere Sägeblätter. Ebenfalls fehlten ein Linienlaser und das dazugehörige Stativ. Der Gesamtwert des gestohlenen Werkzeugs wurde vom Eigentümer auf etwa 2.200 Euro geschätzt. Am Fiat entstand 900 Euro Schaden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Seniorin übersieht Lkw Weißwasser. Am Dienstagmittag war eine 78-Jährige in Weißwasser mit ihrem Skoda auf der Pestalozzistraße unterwegs. Offenbar übersah sie in einem Moment der Unaufmerksamkeit den am Straßenrand abgestellten Lkw mit Anhänger und fuhr auf diesen auf. Bei dem Zusammenstoß entstand 2.000 Euro Schaden.

Gemeinsame Kontrolle des Schwerlastverkehrs Zgorzelec/Wroclaw. Am Dienstagvormittag hat eine Streife des Verkehrsüberwachungsdienstes der Polizeidirektion Görlitz die polnische Verkehrspolizei auf der E 40 zwischen Zgorzelec und Wroclaw unterstützt. Gemeinsam kontrollierten die Polizisten unter Führung der polnischen Beamten vier Stunden lang insbesondere Schwerlastgespanne. Dabei stand der technische Zustand der Lkw, die Sicherung der Ladung sowie die Lenk- und Ruhezeiten der Fahrer im Fokus. Die Verkehrspolizeiinspektion wird die Zusammenarbeit mit den polnischen sowie tschechischen Dienststellen auch in den kommenden Monaten weiter intensivieren.

Diebe brechen in Praxis ein Kollm. Wie der Polizei am Dienstagmorgen bekannt wurde, sind Unbekannte in ein Therapiezentrum eingedrungen. Die Täter durchsuchten die Räume und klauten einen dreistelligen Geldbetrag. Weiterhin verursachten sie 300 Euro Sachschaden. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Junger Mann mit Cannabis erwischt Weißwasser. Beamte des Polizeireviers Weißwasser haben auf dem Marktplatz in der Nacht zu Mittwoch einen 18-Jährigen Weißwasseraner kontrolliert. Dabei fanden die Polizisten eine Dose mit Cannabis. Da der junge Mann keine Erlaubnis für den Besitz des Betäubungsmittels vorweisen konnte, stellten die Beamten den Behälter samt Inhalt sicher. Sie fertigten eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Diebe scheitern an Zusatzsicherung Görlitz. Zwischen Montagnachmittag und Dienstagmorgen haben Diebe offenbar versucht, einen auf dem Obermarkt in Görlitz abgestellten Ford zu stehlen. Die Täter gelangten zwar in den zwei Jahre alten S-Max, scheiterten jedoch bei dem Versuch, den Wagen zu starten. Der 54-jährige Eigentümer des Fahrzeugs hatte eine zusätzliche Sicherung eingebaut. Die Höhe des entstandenen Schadens ist derzeit noch unbekannt. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Autodieb kann Wagen nicht starten Großschönau. Ein Unbekannter hat offenbar zwischen Sonntagabend und Dienstagmorgen versucht, an der Sonnebergstraße einen VW zu stehlen. Dem Täter gelang es zwar, in das Innere des 25 Jahre alten Vento zu gelangen. Er scheitere jedoch bei dem Versuch, den Wagen zu starten. Die Eigentümerin des Autos schätzte den Schaden auf 200 Euro. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Polizei fahndet nach gestohlenem VW Transporter Neusalza-Spremberg. Am Montagnachmittag haben Autodiebe in Neusalza-Spremberg einen weißen VW Transporter gestohlen. Der fünf Jahre alte T 5 mit dem Kennzeichen LÖB MM 808 stand auf einem umfriedeten Grundstück an der Turnerstraße. Den Zeitwert des Autos bezifferte der Eigentümer mit 16000 Euro. Die Soko Kfz hat die Ermittlungen aufgenommen und fahndet nach dem Transporter.