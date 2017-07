Polizei nimmt Brandstifter fest Vermutlich gehen mehrere Brände in Rossau auf das Konto eines 29-Jährigen. Laut den Ermittlungen zündete Container, ein Dach und Müll an.

Die Polizei hat im Landkreis Mittelsachsen einen mutmaßlichen Brandstifter festgenommen. Der 29-Jährige sei in Gewahrsam genommen worden, teilt ein Sprecher der Polizeidirktion Chemnitz am Mittwoch mit. Gegen ihn werde nun ermittelt.

Der Mann soll am Dienstagabend gegen 22.30 Uhr auf einem Firmengelände an der Straße Am Rossauer Wald gezündelt haben. Auf dem Gelände standen drei Kunststoffcontainer und zwei Mülltonnen unter einer Überdachung in Flammen. Die Freiwilligen Feuerwehren umliegender Ortschaften waren im Löscheinsatz und konnten ein Ausbreiten der Flammen verhindern. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. In der Nähe hatte man außerdem auf einem zweiten Firmengelände Papier aus einer Presse genommen und angezündet. Die Flammen erloschen von selbst. Auch für diesen Brand soll der 29-Jähriger verantwortlich sein.

Dank eines Zeugen, der einen Mann beobachtet hatte, der vom Tatort weglief, wurde die Polizei auf den Tatverdächtigen aufmerksam. Aufgrund der Personenbeschreibung konnte dann in der Nähe der 29-Jährige gestellt werden. (DA)

