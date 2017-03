Polizei nimmt Autodieb fest

Symbolbild: Der Mann soll dem Haftrichter vorgeführt werden. © picture alliance / dpa

Görlitz. Die Polizei hat am Dienstagnachmittag um 14.35 Uhr an der Bahnhofstraße einen mutmaßlichen Autodieb vorläufig festgenommen. Der 24-jährige Pole saß in einem schwarzen Audi A5, der am Dienstag in Güsten, einer Kleinstadt in Sachsen-Anhalt, geklaut worden war. Das fiel laut Thomas Knaup, Sprecher der Polizeidirektion Görlitz, bei einer Kontrolle auf. Der Fahrer hatte zudem die Droge Crystal konsumiert.

Die Soko Kfz wird die weiteren Ermittlungen übernehmen. Der Mann soll am Mittwoch dem Haftrichter vorgeführt werden. (szo)

