Polizei muss Schlägerei in Weißwasser beenden

Unfall zieht Unfall nach sich Am Donnerstagnachmittag kam es auf der A 4 zu zwei Verkehrsunfällen. Darüber informierte Polizeisprecherin Martyna Fleischmann. Demnach befuhr ein 69-Jähriger mit seinem Sattelzug die Autobahn in Richtung polnischer Grenze. Kurz hinter der Anschlussstelle Görlitz löste sich ein Rad von der Antriebsachse und kollidierte mit der Mittelleiplanke. Am Laster entstand Sachschaden in Höhe von rund 300 Euro. Der Verkehr kam durch den Vorfall ins Stocken. Ein nachfolgender 31-jähriger Toyotafahrer erkannte zu spät, dass sein Vordermann bremste. Er fuhr wenige Meter vom Ort des ersten Unfalls auf den Opel auf. Verletzt wurde niemand, es entstand ein Sachschaden von 10000 Euro.

Polizei sucht Zeugen zu einem schwer verletzten Mann Am Donnerstagabend, gegen 20.45 Uhr, fanden in Großdubrau Zeugen einen schwer verletzten Mann auf einem Gehweg am Waldstraßenweg. Der 36-Jährige war offenbar mit einem Fahrrad unterwegs gewesen. Der Mann wies lebensbedrohliche Kopfverletzungen auf und wurde durch einen Hubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Ob der 36-Jährige durch einen Unfall verletzt wurde oder Opfer eines Gewaltverbrechens geworden ist, wird Gegenstand der weiteren Ermittlungen sein. Die Kriminalpolizei bittet daher Zeugen, die am Abend in Großdubrau einen Unfall, eine Auseinandersetzung oder den Mann auf dem Fahrrad beobachtet haben, sich im Führungs-und Lagezentrum (03581 468100) der Polizeidirektion Görlitz oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Sattelzug streift Ford Am Donnerstagnachmittag kam es in Weißwasser zu einem Verkehrsunfall. Ein 33-jähriger Fahrer eines Sattelzuges wollte von der Straße des Friedens nach links auf einen Parkplatz abbiegen. Neben ihm hielten im Gegenverkehr drei Fahrzeuge in Fahrtrichtung Muskauer Straße verkehrsbedingt an. Als der Sattelzug abbog, streifte er den neben ihm stehenden Ford C-Max. Am Ford entstand Sachschaden von rund 3.000 Euro. Der 73-jährigen Kraftfahrer blieb unverletzt.

Hitlergruß und rechte Parolen auf der Hochwaldstraße Am Donnerstagnachmittag, gegen 15.15 Uhr, informierte in Zittau ein Zeuge die Polizei, dass auf der Hochwaldstraße ein zunächst Unbekannter mehrmals den verbotenen Hitlergruß gezeigt und politisch rechtsmotivierte Parolen gerufen haben soll. Wie eine Polizeisprecherin informierte, ermittelte eine Streife des örtlichen Polizeireviers einen 59-Jährigen Deutschen als Tatverdächtigen. Der Mann stand augenscheinlich unter dem Einfluss von Alkohol. Ein Test ergab einen Wert von 1,6 Promille. Die Beamten fertigten eine Anzeige, die Staatsanwaltschaft werde sich mit dem Fall befassen, sagte die Polizeisprecherin.