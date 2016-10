Polizei mit Großaufgebot am Kornmarkt Rechtsextreme hatten sich am Freitagabend erneut auf der Platte in Bautzen versammelt. Dort trafen sie auf lautstarken Widerstand.

An der Einmündung der Rosenstraße zum Kornmarkt wurde die linke Demonstration von Polizisten gestoppt. © Robert Michalk

Dutzende Rechtsextreme und deren Gegner haben am Freitagabend erneut in der Bautzener Innenstadt demonstriert. Bis zum frühen Abend hatten sich auf dem Kornmarkt schätzungsweise 200 Rechte und Sympathisanten versammelt. Neben verschiedenen Rednern sollten später auch bekannte Musiker aus der rechten Szene auftreten. Zudem hatten die Rechten einen Umzug über die Reichenstraße, den Hauptmarkt und die Schülerstraße angekündigt. Die Gegner der Nazidemo formierten sich indes nur wenige Meter weiter neben dem Kornmarkthaus. In Hör- und Sichtweite wollten sie ein Zeichen gegen Rassismus, Fremdenfeindlichkeit und Gewalt setzen.

Um ein Aufeinandertreffen beider Lager zu verhindern, war die Polizei mit einem Großaufgebot im Einsatz. Auf und um den Kornmarkt hatten sich Dutzende Beamte postiert. Auch in den Nebenstraßen herrschte eine große Polizeipräsenz – um zu verhindern, dass es abseits der beiden Kundgebungen zwischen Vertretern beider Lager zu Handgreiflichkeiten kommt.

Im Vorfeld hatten beide Seiten über Bautzen hinaus für die Kundgebungen mobilisiert. Neben etlichen Rechtsextremen aus der Region und aus Sachsen waren Nazis unter anderem aus Thüringen und Berlin angereist. Auch bei den Gegenprotesten hatten sich zahlreiche Teilnehmer aus anderen Teilen des Freistaats angesagt. Als bekannter Politiker hatte sich dort der Grünen-Landesvorstand Jürgen Kasek aus Leipzig mit eingereiht.

Zu der Demonstration der Rechtsextremen hatte erneut die im sozialen Netzwerk Facebook aktive Gruppe „Die Sachsen Demonstrationen“ aufgerufen. Sie steckte bereits hinter dem rechten Aufmarsch auf dem Kornmarkt am 9. September. Damals war es zu teils heftigen Provokationen zwischen Rechten und linken Gegendemonstranten sowie jungen Geflüchteten gekommen. Die Polizei konnte damals nur mit zusätzlich herbeigerufenen Beamten eine Eskalation der Situation verhindern. Nur vereinzelt kam es zu Zwischenfällen. An diesem Freitagabend war die Situation rund um den Kornmarkt bis Redaktionsschluss zunächst ruhig geblieben. (SZ/sko)

