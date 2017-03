Polizei liefert sich Verfolgungsjagd mit 33-Jährigem Und wieder rast ein flüchtendes Fahrzeug durch Zittau.

Und wieder rast ein flüchtendes Fahrzeug durch Zittau. Nachdem es erst Anfang voriger Woche eine Verfolgungsjagd durch die Stadt gegeben hatte, mussten am Wochenende tschechische Polizisten einem flüchtenden Fahrzeug durch drei Länder folgen. Ein 33-jähriger Pole in einem in Sachsen gestohlenen weißen Transporter entzog sich der Kontrolle der Polizei und raste mit seinem Fahrzeug von Hradek nach Nisou über Polen, den Grenzübergang Friedenstraße nach Zittau und schließlich zurück auf polnisches Gebiet.

Der Transporter fuhr mit 100 Stundenkilometern und mehr durch die Gegend, rammte ein tschechisches Polizeiauto, stößt in Zittau mit zwei Privatfahrzeugen sowie einem Radfahrer zusammen und überfuhr nah Angaben von Zeugen mindestens drei rote Kreuzungen. In Polen kam er schließlich auf Eisenbahngleisen zum Stehen. Der Täter wurde der polnischen Polizei übergeben, die nun über das weitere Verfahren entscheiden. Innerhalb von wenigen Monaten gab es mehr als ein halbes Dutzend Verfolgungsjagden. Wie bekannt wurde, handelte es sich bei zwei dieser Vorfälle um den selben Täter. (SZ/jl)

