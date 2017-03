Polizei legt getunten Seat still Bei Verkehrskontrollen erhielten etliche Kraftfahrer Anzeigen wegen des Zustands ihrer Autos. Raserei hielt sich aber in Grenzen.

Die Polizei war am Donnerstag in Pirna und Heidenau zu mehreren Verkehrskontrollen ausgerückt.

Eine Kontrollstelle war an der Hauptstraße in Heidenau, Höhe Gabelbergerstraße, eingerichtet. Das Augenmerk der Beamten lag dort vor allem auf getunten Fahrzeugen. Am Nachmittag stoppten die Polizisten einen Seat, der besonders laut war. Bei der genaueren Kontrolle sowie einer Überprüfung bei einem Sachverständigen wurden Mängel an der Abgasanlage, zu laute Auspuffgeräusche und erhöhte Abgaswerte festgestellt. Die Betriebserlaubnis für den Seat war somit erloschen. Die Fahrerin sowie der Halter des Seat erwarten nun entsprechende Anzeigen.

Wegen festgestellter Mängel an sechs weiteren kontrollierten Fahrzeugen wurden ebenfalls Anzeigen gefertigt.

Polizeibericht vom Freitag zurück 1 von 2 weiter Einbruch in Vereinsheim Miltitz. Im Verlauf dieser Woche hebelten Unbekannte ein Fenster zu einem Vereinsheim an der Talstraße im Klipphausener Ortsteil Miltitz auf. Die Täter durchsuchten die Räume und stahlen einen Flachbildfernseher mit Receiver im Gesamtwert von rund 350 Euro. Der Sachschaden wurde mit rund 50 Euro angegeben. Unfallflucht auf Krankenhausparkplatz Dippoldiswalde. Eine 61-Jährige hatte am Donnerstagabend, kurz nach 18 Uhr, ihren weinroten Ford Fiesta auf dem Krankenhausparkplatz an der Rabenauer Straße nahe dem Eingang abgestellt. Als sie drei Stunden später zu ihrem Fahrzeug zurückkam, musste sie einen Schaden an der hinteren Stoßstange feststellen. Die Schadenhöhe beträgt nach einer ersten Einschätzung rund 1000 Euro. Augenscheinlich war ein helles Fahrzeug gegen den Ford gestoßen. Der Verursacher hatte unerlaubt den Unfallort verlassen. Die Polizei bittet Zeugen, welche den Unfall beobachtet haben und Angaben zum verursachenden Fahrzeug oder dessen Fahrer machen können, sich zu melden. Hinweise nehmen das Polizeirevier Dippoldiswalde oder die Polizeidirektion Dresden unter der Rufnummer 0351 4832233 entgegen.

In Pirna an der Rottwerndorfer Straße kontrollierten die Beamten am Donnerstag die Geschwindigkeit der stadtauswärts fahrenden Fahrzeuge. Zwölf der insgesamt 480 gemessenen Fahrzeuge hatten die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h überschritten. Alle Überschreitungen lagen im Verwarngeldbereich. Der Schnellste wurde mit 69 km/h gemessen.

Eine weitere Geschwindigkeitskontrolle fand in Pirna auf dem Varkausring auf dem Sonnenstein statt. Bei erlaubten 30 km/h waren 32 Fahrzeuge der insgesamt rund 600 gemessenen zu schnell. Alle 32 Fahrer werden ein Verwarngeld entrichten müssen. Mit gemessenen 50 km/h lag die höchste Überschreitung bei 20 km/h. (szo)

