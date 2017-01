Polizei lässt Schmierfink putzen

Mann bei Unfall verletzt Radeberg. Ein Unfall hat sich am Montagabend in Radeberg ereignet. Dabei wurde ein Mann leicht verletzt. Der 61-Jährige ging gegen 22.20 Uhr sein Fahrrad schiebend auf der Fahrbahn der Pulsnitzer Straße. Ein 29-jähriger Golf-Fahrer übersah den Mann offenbar und stieß mit ihm zusammen. Das Unfallopfer kam ins Krankenhaus, der Schaden am Auto wird auf 100 Euro geschätzt.

Diesel abgezapft Salzenforst. 550 Liter Diesel sind in Salzenforst aus einem Tankcontainer abgezapft worden. Dieser stand auf einem Gelände am Chorberg, die Tat hat sich in den vergangenen zwei Wochen ereignet. Der Kraftstoff ist laut Eigentümer 620 Euro wert, darüber hinaus richteten die Täter 180 Euro Schaden an.

Ohne Fahrerlaubnis gefahren Schirgiswalde. Ohne Fahrerlaubnis ist in der Nacht zu Dienstag eine 32-Jährige mit einem Polo durch Schirgiswalde gefahren. Dabei wurde sie ertappt, als Polizisten sie in der Hauptstraße stoppten und kontrollierte. Daneben zweigte ein Drogentest den Konsum von Betäubungsmitteln an. Sie musste daraufhin zum Bluttest, und die Beamte schrieben zwei Anzeigen. Die Staatsanwaltschaft wird sich mit dem Fall befassen.

VW Touareg sichergestellt Bautzen. Einen in Polen gesuchten VW Touareg haben Polizisten der gemeinsamen Fahndungsgruppe am Montagnachmittag auf der Autobahn entdeckt. Sie hatten das Fahrzeug an der Abfahrt Bautzen-Ost gestoppt und kontrolliert. Die polnischen Behörden hatten es zur Eigentumssicherung ausgeschrieben und werden sich nun weiter mit dem Auto befassen. Den 35-jährigen Fahrer erwartet aber noch mehr Ärger, denn es kam heraus, dass er keine gültige Fahrerlaubnis hat.