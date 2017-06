Polizei kontrollierte verstärkt Grenzen

Region. Drei Personen, gegen die offene Haftbefehle vorlagen, wurden zwischen Dienstag und Donnerstag an den Grenzübergängen zu Polen in Bad Muskau, Krauschwitz, Podrosche und auf der A 4 geschnappt. In allen drei Fällen konnten die Betroffenen den Gefägnisaufentahlt durch eine Geldstrafe abwenden. Zudem deckten die Beamten zwei Verstöße gegen das Pflichtversicherungsgesetz, eine Urkundenfälschung und eine Trunkenheitsfahrt auf. Entsprechende Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet. Wie die Polizeidirektion Görlitz mitteilt, wurden die Betroffenen im Zuge spezieller Kontrollen zur Bekämpfung der grenzüberschreitenden Kriminalität gefasst. Diese unternehmen das Land Brandenburg und der Freistaat Sachsen gemeinsam. Die Beamten stoppten insgesamt etwa 600 Fahrzeuge und überprüften rund 680 Personen. Der Mann, der betrunken mit seinem Auto unterwegs war, war deutscher Staatsbürger. Zu den Nationalitäten der anderen Straftäter konnte die Polizei der SZ keine Auskunft geben. (SZ)

