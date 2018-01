Polizei kontrolliert verstärkt im Grenzgebiet Polizisten überprüfen in Weißwasser, Gablenz, Bad Muskau und Krauschwitz insgesamt über 600 Personen und 250 Fahrzeuge.

Symbolfoto © dpa

Weißwasser. Die Polizei hat in den Nachtstunden zwischen Mittwochabend und Montagmorgen im grenznahen Raum im Norden des Landkreises Görlitz intensive Kontrollen durchgeführt. Das teilte ein Sprecher der Polizeidirektion Görlitz am Montag mit. Die Einsätze hätten der Zurückdrängung der grenzüberschreitenden Eigentumskriminalität in der Region gedient.

Die Streifen des Reviers Weißwasser wurden dabei in jeder Nacht von Beamten der sächsischen Bereitschaftspolizei unterstützt. Sie überprüften in Weißwasser, Gablenz, Bad Muskau und Krauschwitz insgesamt über 600 Personen und 250 Fahrzeuge. Nennenswerte Feststellungen waren dabei jedoch nicht zu treffen.

Drei Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz, eine an Ort und Stelle unterbundene Trunkenheitsfahrt eines 22-jährigen Radfahrers in Bad Muskau, ein Verstoß gegen das Sprengstoffgesetz, als ein 25-Jähriger am Grenzübergang Bad Muskau einen in Deutschland nicht erlaubten Böller einführte und ein ertappter Ladendieb, der in Weißwasser zwei Flaschen Shampoo nicht bezahlt hatte, waren am Montagmorgen zu Einsatzende insgesamt zu verzeichnen.

Die Polizei wird die Kontrollen im grenznahen Raum in Abstimmung mit der Bundespolizei auch in den kommenden Wochen fortführen. (szo)

