Polizei kontrolliert täglich vor Grundschule Seit dieser Woche stehen jeden Morgen Uniformierte vor dem Riesaer Gebäude.

Eltern von Riesaer Grundschülern wundern sich: Seit Montag ist täglich die Polizei an der 3. Grundschule in Weida im Einsatz. Laut Polizeisprecher Thomas Geithner hat das allerdings einen einfachen Hintergrund. „Sie ist die größte Schule im Bereich – und die Verkehrssituation ist etwas schwierig.“

Deshalb sei diese Woche jeden Morgen die Bürgerpolizistin und eine Präventionssachbearbeiterin vor Ort. Sie belehren Autofahrer über ein mögliches Fehlverhalten und ermahnen Verkehrssünder. Schüler wie Eltern werden zudem angesprochen, um das letzte Stück des Schulwegs sicherer zu gestalten.

In Weida geht es ähnlich zu wie derzeit an allen sächsischen Grundschulen: Viele Kinder werden von ihren Eltern per Auto gebracht, gleichzeitig kommen aus allen Richtungen Schüler gelaufen, so dass sich vor Unterrichtsbeginn ein Auflauf bildet. „In der ersten Schulwoche müssen sich alle noch eingewöhnen“, sagt der Polizeisprecher. Dabei soll der Einsatz helfen. Gleichzeitig wurde am Donnerstag in Nünchritz auch vor einer Schule geblitzt – dort war aber das Kreis-Ordnungsamt im Einsatz.

