Polizei kontrolliert Geschwindigkeiten

Die Polizei wird auch in dieser Woche auf verschiedenen Straßen in Mittelsachsen die Geschwindigkeit kontrollieren. Geplant ist das unter anderem auf der B 171 bei Nassau (am Dienstag), in Rechenberg-Bienenmühle auf der Alten Straße (am Mittwoch und am Freitag) sowie in Burkersdorf auf der Staatsstraße S 184 (am Mittwoch und am Freitag). Genaue Zeiten, wann die Messgeräte aufgestellt werden, gibt die Polizei Chemnitz nicht bekannt.

Ihre Mitarbeiter werden täglich auch auf den Autobahnabschnitten in der Chemnitzer Region, unter anderem auf der Autobahn A 4 zwischen der Anschlussstelle Berbersdorf und der Landesgrenze Thüringen und den Bundesstraßen rund um Chemnitz, mit dem Videomessfahrzeug unterwegs sein. Auf den Autobahnen müssen die Auto- und Lkw-Fahrer mit Abstandskontrollen rechnen. Vor allem in Baustellenbereichen wird das Einhalten der Tempolimits überprüft. (SZ/mb)

