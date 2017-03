Polizei kontrolliert bei Löbau Geschwindigkeit

Zeugen zu einer Unfallflucht in Zittau gesucht Zittau. Ein roter VW Polo ist am Donnerstagabend die Äußere Weberstraße in Richtung Stadtmitte auf der rechten Fahrspur gefahren. Beim Spurwechsel nach links beachtete er einen dort fahrenden BMW nicht. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, wich der BMW-Fahrer nach links aus und streifte dabei zwei parkende Fahrzeuge. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt etwa 20000 Euro. Der Fahrer des Polo setzte seine Fahrt, ohne anzuhalten, fort. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts des unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben oder Hinweise zu dem roten Polo geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Zittau-Oberland unter 03583 620 oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden. (szo)

Türkischer Mann muss nicht hinter Gitter Bad Muskau. Weil ein türkischer Mann in der Lage war, die offene Geldbuße zu begleichen, musste er nun nicht hinter Gitter. Der 32-Jährige war am Donnerstagnachmittag von der Bundespolizei in Bad Muskau kontrolliert worden. Dabei wurde festgestellt, dass ihn das Amtsgericht Cottbus in einer Bußgeldangelegenheit Anfang des vergangenen Jahres zur Erzwingungshaft verurteilt und die Staatsanwaltschaft Cottbus im Februar dieses Jahres per Haftbefehl auf die Fahndungsliste gesetzt hatte. Die Höhe der bezahlten Geldbuße lag bei 480 Euro. (szo)

Führerschein-Sünder aus dem Verkehr gezogen Nieder Seifersdorf. Ein polnischer VW-Passat-Fahrer ist am Donnerstag von der Bundespolizei in Nieder Seifersdorf kontrolliert worden. Dabei stellte sich heraus, dass der 43-Jährige keinen Führerschein vorlegen konnte. Er habe diesen bei Oppeln in Oberschlesien vergessen. Diese Erklärung konnte schnell widerlegt werden. Polnische Behörden teilten auf Nachfrage mit, dass gegen den Mann ein Fahrverbot für alle Führerscheinklassen bis zum Herbst 2018 angeordnet worden war. (szo)

Unbekannte beschädigen in Görlitz einen Opel Görlitz. Unbekannte haben in der Nacht zum Donnerstag in Görlitz das Dach und die Frontscheibe eines Opel Meriva beschädigt. Das Fahrzeug parkte auf der Bahnhofstraße. Die Schadenshöhe ist noch nicht bekannt. Die Kriminalpolizei ermittelt. (szo)

Personen auf dem Görlitzer Marienplatz kontrolliert Görlitz. Polizisten haben am Donnerstagvormittag mehrere Personen auf dem Marienplatz in Görlitz kontrolliert. Dabei wurden drei Ordnungswidrigkeiten festgestellt und angezeigt. Unter anderem konsumierte ein 58-Jähriger verbotswidrig Alkohol und urinierte in der Öffentlichkeit. (szo)

Golf-Fahrer trotz Fahrverbot auf der Autobahn unterwegs Görlitz. Auf dem Autobahnrastplatz „An der Neiße“ haben Bundespolizisten am Donnerstag einen Golf mit Anhänger kontrolliert. Es stellte sich heraus, dass der 30-jährige litauische Fahrer keinen Führerschein dabei hatte. Er gab erst an, diesen zu Hause vergessen zu haben. Einen Moment später gab der Fahrer jedoch zu, dass ihm die litauische Polizei wegen Raserei unlängst das Dokument abgenommen und eine einjährige Sperrfrist angeordnet hatte. Die weiteren Ermittlungen übernimmt die Autobahnpolizeirevier Bautzen wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis. (szo)

Anhänger in Großschönau gestohlen Großschönau. Einbrecher haben in der Nacht zum Freitag eine Garage auf einem Grundstück auf der Zollgasse in Großschönau aufgebrochen. Sie entwendeten den darin abgestellten Pkw-Anhänger mit dem amtlichen Kennzeichen GR-MC 207. Den Wert des Fahrzeuges bezifferte der Eigentümer mit rund 1200 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. (szo)

Mehrere Graffiti an Hauswand in Weißwasser geschmiert Weißwasser. Unbekannte haben zwischen Mittwoch- und Donnerstagmorgen mehrere Graffiti an eine Hauswand an der Straße Albert-Schweitzer-Ring in Weißwasser geschmiert. Die Schmierereien erstreckten sich über eine Fläche von zweimal zehn Meter. Die genaue Schadenshöhe konnte noch nicht genau beziffert werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. (szo)