Polizei konfisziert 1215 Böller Die Bundespolizei hat übers Wochenende jede Menge illegale Pyrotechnik gesichert. Wegen eines Fundes musste der Entschärfungsdienst kommen.

1215 Feuerwerkskörper stellte die Bundespolizei am vergangenen Wochenende sicher. © Bundespolizei

Pirna/Berggießhübel. Über das Wochenende sicherten die Beamten der Bundespolizei bei elf Personen mehr 1215 Feuerwerkskörper. Bei der Kontrolle von drei Personen am Sonntagnachmittag im Alter zwischen 18 und 21 Jahren im Bad Gottleuba-Berggießhübeler Ortsteil Hellendorf, machten die Beamten an diesem Wochenende ihren größten Fund. Insgesamt 577 Feuerwerkskörper mit einer Explosivmasse von 4,6 Kilogramm hatten die drei Personen mit ins Bundesgebiet verbracht. Aufgrund der vorhandenen Sprengkraft mussten für weitere Maßnahmen die Spezialkräfte des Entschärfungsdienstes der Bundespolizeidirektion Pirna hinzugezogen werden.

Bei den festgestellten Feuerwerkskörpern handelte es sich um in Deutschland nicht zugelassene Pyrotechnik und um Feuerwerkskörper der „Kategorie 3“, welche nur von ausgebildeten Feuerwerkern zu besonderen Anlässen verwendet werden darf. Alle elf Personen müssen sich jetzt wegen Verstoß gegen das Sprengstoffgesetz verantworten.

Die Bundespolizei warnt in diesem Zusammenhang ausdrücklich vor dem Kauf nicht zugelassener Pyrotechnik. Die Herkunft und Zusammensetzung dieser pyrotechnischen Erzeugnisse ist in der Regel nicht klar, weshalb deren Verwendung mit extremen Risiken verbunden ist. Die Verwendung dieser pyrotechnischen Erzeugnisse hat in der Vergangenheit immer wieder zu gefährlichen bis hin zu lebensgefährlichen Verletzungen geführt. Bei der Benutzung dieser pyrotechnischen Erzeugnisse in der Öffentlichkeit gefährdet man sich nicht nur selbst, sondern vor allem auch Unbeteiligte.

