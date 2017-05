Polizei klärt Serie von Brandstiftungen auf Die 69-Jährige Bewohnerin des Hauses Albert-Schweitzer Straße 23 ist verhaftet worden.

Bei einem Kellerbrand, der am 1. März im Haus Albert-Schweitzer-Straße 23 gelegt wurde, mussten vier Bewohnerinnen mit der Drehleiter gerettet werden. Eine 85 Jahre alte Frau war im Hausflur bewusstlos aufgefunden worden. In der Folge einer Rauchgasvergiftung war die Frau verstorben. © DA-Archiv/Jens Hoyer

Am Donnerstag ist die 69 Jahre alte Bewohnerin des Hauses Albert-Schweitzer-Straße 23 wegen als mutmaßliche Brandstifterin festgenommen worden. Seit März vergangenen Jahres war mehrfach in dem Haus Feuer gelegt worden.

Zuletzt hatte das sogar ein Todesopfer gefordert. Am 1. März wurde eine 85-Jährige Mieterin bei einem Feuer schwer verletzt. Die Feuerwehr fand sie bewusstlos im Treppenhaus. Sie ist am 22. April an den Komplikationen durch die Rauchgasvergiftung gestorben, erklärten Polizei und Staatsanwaltschaft in einer gemeinsamen Presseerklärung.

Nach langwierigen Ermittlungen der Polizei war eine Hausbewohnerin in Verdacht geraten, die Brände gelegt zu haben. Sie wurde der Haftrichterin vorgeführt und befindet sich derzeit in Untersuchungshaft in einer Justizvollzugsanstalt. Der Vorwurf lautet unter anderem Brandstiftung mit Todesfolge. (DA)

http://www.sz-online.de/sachsen/frau-hilflos-im-treppenhaus-3625436.html

