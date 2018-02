Polizei klärt rassistischen Angriff auf

PD Dresden © Symbolfoto: Fabian Schröder

Dresden. Gut vier Monate nach einer Attacke auf einen aus dem westafrikanischen Benin stammenden Mann hat die Dresdner Kriminalpolizei jetzt fünf Tatverdächtige ermittelt. Wie die Beamten am Freitag mitteilen, handelt es sich dabei um Dresdner im Alter von 19 bis 28 Jahren.

Das Quintett geriet in den Fokus der Ermittler, als diese die Videoaufnahmen einer Straßenbahn auswerteten. Die Männer hatten den 18-jährigen Afrikaner in der Bahn der Linie 2 wegen seiner Herkunft beleidigt und geschlagen. Als der junge Mann an der Haltestelle Straßburger Platz ausstieg, verfolgten und schlugen ihn die Männer erneut.

Durch den schon damals vermuteten rassistischen Hintergrund der Tat übernahm das Dezernat Staatsschutz die weiteren Ermittlungen. Mit Erfolg: Das Quintett wird sich nun wegen gefährlicher Körperverletzung verantworten müssen. (mja)

