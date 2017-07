Polizei klärt Radeberger Brandserie auf Eine 21-Jährige hat bei Eschebach, in Gärten, im Wald und auch in Wachau gezündelt. Die Ermittlungen dauern an.

Der Beginn der jüngsten Brandserie auf dem Eschebach-Areal im Herzen Radebergs: Anfang März standen die Garagen entlang der Rathenaustraße in Flammen. Illegal hier abgelagerter Müll war von der bis dahin unbekannten Zündlerin in Brand gesteckt worden.

Die Feuerwehrleute mussten den brennenden Müll immer wieder auseinanderziehen; denn durch die Hitze entzündeten sich regelmäßig neue Glutnester …

Zum Kindertag musste die Feuerwehr zum bisher letzten Mal ans Radeberger Eschebach-Areal am Bahnhof ausrücken. Wieder hatte ein unbekannter Feuerteufel Müll auf dem seit Jahren verwaisten Gelände des einstigen Küchenherstellers angezündet. So wie in den Wochen zuvor immer und immer wieder. Die Radeberger Wehr hatte das Feuer schnell unter Kontrolle; und auch für die Ermittler der Polizei ging’s sozusagen auf den Endspurt zu: Jetzt hat das Puzzle zum Erfolg geführt, das die Kriminalisten in Radeberg monatelang aus immer neuen Puzzleteilen zusammengesetzt hatten; „bis sich daraus ein Bild ergeben hat“, beschreibt Polizeisprecher Thomas Knaup. Und dieses Bild führte letztlich zu einer 21-jährigen Frau, die für eine umfangreiche Brandserie in Radeberg und Wachau verantwortlich ist. Nicht nur für die Brände auf dem Eschebach-Areal.

Immer wieder hatte die Frau – die schon im Raum Cottbus als Zündlerin aufgefallen war – in den vergangenen Monaten auch Müllbehälter im Stadtgebiet angezündet, ebenso waren eine Gartenlaube und Strohballen – auch in Wachau – Ziel ihrer Brandstiftungen. „Ob auch weitere Fälle in und um Radeberg herum auf ihr Konto gehen, wird derzeit noch ermittelt“, macht Polizeisprecher Thomas Knaup deutlich, dass die Arbeit der Kriminalisten mit diesem Erfolg noch nicht zu Ende ist.

Bisher rund 14 000 Euro Schaden

Schon jetzt beläuft sich der Schaden, für den sich die 21-Jährige verantworten muss, auf mindestens 14 000 Euro – Sachschäden und Einsatzkosten von Feuerwehr und Polizei. Die junge Frau sitzt bereits in Untersuchungshaft – und muss sich bisher für insgesamt 17 Straftaten verantworten. „Auch eine Körperverletzung ist dabei, aber der absolute Schwerpunkt sind Brandstiftungen“, so der verantwortliche Staatsanwalt Till Neumann in Görlitz. Zwei bis drei Monate werde es wohl noch dauern, fügt er an, bis die Ermittlungen komplett abgeschlossen seien. Ermittelt wird wegen Brandstiftung, Sachbeschädigung und versuchter Sachbeschädigung. Anschließend wird sich die junge Frau auch vor Gericht zu verantworten haben; „allein für Brandstiftung ist eine Freiheitsstrafe von einem bis zu zehn Jahren möglich“, so der Staatsanwalt. Allerdings sei in diesem Fall auch eine Jugendstrafe möglich, „da die Beschuldigte zu Beginn der Taten erst 20 Jahre alt war“, macht er deutlich.

Junge Frau hat gestanden

„Wir sind ja bei solchen Ermittlungen auch sehr auf Zeugenhinweise angewiesen, aus denen hat sich dann – eben wie in einem Puzzle – das erwähnte Bild zusammengesetzt und in dessen Zentrum rückte mehr und mehr die Beschuldigte“, beschreibt Polizeisprecher Thomas Knaup die aufwendige Arbeit der Ermittler. Die junge Frau war dann zu einer Befragung vorgeladen worden und gestand. Und das mit detailliertem Täterwissen, wie der Polizeisprecher anfügt.

Seit Mitte März hatte es jedenfalls auf dem Eschebach-Areal in Radeberg wieder regelmäßig gebrannt – nachdem die Polizei schon vor einiger Zeit eine Gruppe Jugendlicher als Zündler überführen konnte. Eine extra eingerichtete Ermittlungsgruppe hatte im November 2013 insgesamt vier Brandstifter im Alter zwischen 15 und 22 Jahren überführen können, die zuvor insgesamt 17-mal im Raum Radeberg gezündelt hatten. Anschließend war vorübergehend „Ruhe“. Bis es eben Anfang 2017 sozusagen wieder losging mit den Zündeleien auf dem unübersichtlichen Gelände. Im Mai loderten sogar an zwei Stellen auf der Fläche gleichzeitig Flammen. Die Feuerwehr rückte mit einem Großaufgebot an; auch die Wehren aus den Radeberger Ortsteilen Ullersdorf, Großerkmannsdorf und Liegau-Augustusbad waren im Einsatz.

