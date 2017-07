Polizei kann im Müll-Fall keinen Täter finden Die Ermittlungen zur illegalen Entsorgung in Olbersdorf sind abgeschlossen. Der Fall landet in den Akten.

Symbolbild: Illegale Müllentsorger waren in Olbersdorf aktiv. © SZ-Archiv

Olbersdorf/Görlitz. Die Prüfungen der Polizei zum Verdacht einer ordnungswidrigen illegalen Müllentsorgung im März dieses Jahres in Olbersdorf sind abgeschlossen. Darüber informiert die Polizeidirektion Görlitz auf Nachfrage der Sächsischen Zeitung. Gleichzeitig sind die mit der Müllentsorgung verbundenen strafrechtlichen Ermittlungen zum Verdacht der Verleumdung beendet. Beide Fälle konnten nicht aufgeklärt werden und wurden der Staatsanwaltschaft Görlitz übergeben, heißt es in der Mitteilung der Polizeidirektion.

Damit ist weiterhin unbekannt, wer am 19. März entlang der Bertsdorfer Straße in Olbersdorf viele Säcke voll Hausmüll, aber auch Bauschutt und Sondermüll wie Teer im Straßengraben abgelegt hat. Die Olbersdorfer Feuerwehr hatte sich um die Entsorgung des Mülls gekümmert und diesen im Olbersdorfer Bauhof zwischengelagert. Nach der Müllentsorgung hatten sich bei der Gemeindeverwaltung Zeugen gemeldet, die Angaben zu dem Vorfall machten. Das hatte die Gemeinde nach dem Vorfall erklärt. Augenscheinlich führten aber auch diese Hinweise nicht zu einer Ermittlung des Täters. In der Olbersdorfer Gemeindeverwaltung wird diese Müllentsorgung als eine Straftat angesehen. (SZ/se)

