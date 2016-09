Polizei jagt vergesslichen Dieb Ein Krimineller hatte es auf die Kasse eines Fleischerladens abgesehen. Wenig später kommt der Mann zum Tatort zurück.

Polizisten patrouillierten auf der Suche nach dem Dieb über die Hauptstraße. © Klaus-Dieter Brühl

Ein Polizeieinsatz in der Riesaer Innenstadt hat am Mittwochnachmittag für Aufsehen gesorgt. Allein auf der Hauptstraße waren vier Beamte unterwegs, die mit teilweise gezogener Waffe über den Boulevard eilten. Parallel dazu fuhr ein Streifenwagen den Parkplatz an der Elbe entlang. Hintergrund war eine Verfolgungsjagd mit einem Dieb, hieß es aus der Pressestelle der Polizeidirektion in Dresden. Ein nach Zeugenaussagen etwa 30 Jahre alter Mann hatte gegen 14 Uhr versucht, die Kasse eines Fleischereiladens am Puschkinplatz mitgehen zu lassen.

Der ehrgeizige Plan, sich am helllichten Tag die Einnahmen des Geschäftes zu sichern, ging offenbar schief: Der Mann wurde erwischt und ergriff die Flucht. Bei dem Dieb habe es sich aber offensichtlich um einen „ganz Professionellen“ gehandelt, wie ein Polizeisprecher süffisant bemerkte. Denn wenig später kehrte der Dieb an den Tatort zurück – weil er etwas vergessen hatte: „Er wollte sein Fahrrad holen, das noch vor dem Geschäft stand.“ Augenzeugen konnten der Polizei offenbar eine genaue Beschreibung des Täters liefern.

Ob die Polizisten bei der Jagd erfolgreich waren, konnte die Pressestelle in Dresden bis Redaktionsschluss noch nicht bestätigen.

