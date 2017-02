Polizei in Karnevalsstimmung An Weiberfastnacht verbreitet die Pressestelle eine heitere Nachricht – verbunden mit einer ernsten Warnung.

In der Karnevalszeit gelten andere Gesetze – aber nicht in jedem Fall. © dpa

Landkreis Görlitz. Von Übergriffen auf Männer – vorwiegend durch organisiert handelnde Frauen – schreibt die Polizeidirektion Görlitz in ihrer täglichen Medienmitteilung am Donnerstag. Demnach waren männliche Würdenträger, Vorgesetzte und Büromitarbeiter betroffen. „Heimtückisch und in Einzelfällen maskiert überrumpelten mancherorts Frauen gemeinschaftlich handelnd ihre wehrlosen Opfer“, schilderte Polizeisprecher Thomas Knaup die Lage. „Verletzt wurde dem bisherigen Kenntnisstand nach niemand“, ergänzt er. Besonders auffällig sei die Häufung der Fälle um etwa 11.11 Uhr gewesen. Auf ein Eingreifen der Beamten hätten die meisten Betroffenen verzichtet.

Mit der humoristischen Sicht auf das Karnevalsgeschehen verbindet die Polizei einen ernsten Hintergrund: Die Polizei rät vor allem dazu, zwischen Alkoholkonsum und dem Autofahren einen dicken Trennstrich zu ziehen. Man werde die Verkehrsüberwachung der Lage anpassen, erklärte der Polizeisprecher auf SZ-Nachfrage. Ausdrücklich betonte er dabei, dass man nicht gezielt im Umfeld von Faschingsveranstaltungen auf Alkoholsünder „lauern“ werde. Er appelliert vielmehr an die Vernunft der Menschen. Und sollte die an ihre Grenzen kommen, mahnt Thomas Knaup: „Wir sind da.“ Dann kann es ein böses Erwachen geben, spätestens dann, wenn die Autofahrer bemerken, dass nicht jede Uniform eine Kostümierung ist. (szo)

