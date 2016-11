Polizei holt Puppe von der Brücke An der Fußgängerbrücke zwischen Goldborn- und Stadtbadstraße hatten Zeugen eine vermeintlich strangulierte Person gesehen.

Die Polizei war am Morgen in Roßwein im Einsatz. © Symbolfoto: dpa

Das hat den Roßweiner sicher einen ordentlichen Schreck eingejagt. Zeugen bemerkten am Sonntag gegen 6.15 Uhr, dass an der blauen Brücke zwischen Goldborn- und Stadtbadstraße eine augenscheinlich strangulierte Person am Geländer hängt. „Vor Ort stellten die Beamten fest, dass es sich dabei allerdings um eine täuschend echt aussehende Reanimationspuppe handelte“, so Andrzej Rydzik, Sprecher der Polizeidirektion Chemnitz-Erzgebirge.

Hakenkreuz und Davidstern

Unbekannte hatten auf der Puppe außerdem unter anderem einen Davidstern und ein Hakenkreuz angebracht. Die Puppe wurde vom Brückengeländer entfernt und sichergestellt. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen aufgenommen, so Rydzik. (DA/eg)

zur Startseite