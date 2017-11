Polizei hörte Telefon ab Bei den Ermittlungen gegen die mutmaßliche Döbelner Brandstifterin holten die Beamten das große Besteck heraus. Aber wird das reichen?

© Rolf Vennenbernd/dpa

Chemnitz. Die dramatischen Vorfälle in den Häusern Albert-Schweitzer-Straße 23 und 24 sind am Montag im Landgericht Chemnitz wieder aufgerollt worden. Viermal hatte es in den Häusern gebrannt. Immer wurde im Keller Feuer gelegt. Seit 6. November steht die Tatverdächtige, eine 70 Jahre alte Frau, wegen des Vorwurfs der Brandstiftung mit Todesfolge vor Gericht (DA berichtete). Am 1. März dieses Jahres, beim letzten der vier Brandfälle, hatten Feuerwehrleute eine 85 Jahre alte Hausbewohnerin leblos im verqualmten Treppenhaus gefunden. Sie starb im Krankenhaus.

Döbelns Feuerwehrchef Thomas Harnisch, damals Einsatzleiter, sagte als Zeuge vor Gericht aus. „Ein Trupp ging zur Personenrettung durch das Treppenhaus rein. Der fand die ältere Person vor ihrer Wohnung.“ Das Feuer war in einem der Verschläge gelegt worden. Direkt unter einem Fenster, das offen war. Das Fenstergitter habe im Keller gelegen, so Harnisch. Seine Schlussfolgerung: Das Feuer könne auch von außen gelegt worden sein.

Einige der Hausbewohner waren mit der Drehleiter von ihren Balkonen geholt worden, darunter die Angeklagte. Zum Glück sei das Feuer in diesem Fall schnell entdeckt worden, sodass die Auswirkungen für die anderen Hausbewohner geringer waren, sagte Harnisch.

Die Polizei hatte nach diesem letzten Brand offenbar das große Besteck ausgepackt, um Beweise gegen die Tatverdächtige zu sammeln. So wurde ihr Telefon abgehört. Dabei stellten die Beamten fest, dass die Frau nach dem Tod ihrer früheren Mitbewohnerin bei deren Tochter unter falschem Namen anrief, um Einzelheiten über die Bestattung herauszubekommen. Diese Tatsache ist offensichtlich von einiger Bedeutung für die Vorsitzende Richterin Simone Herberger. Der Ehemann der Frau, der den Anruf entgegengenommen hatte und der schwer gehbehindert ist, soll unbedingt vor Gericht aussagen. Die Richterin will ihn mit dem Krankentransport nach Chemnitz bringen lassen.

Die Beweise der ermittelnden Beamten reichten letztlich der Staatsanwaltschaft und dem Haftrichter im Mai dieses Jahres aus. Die Tatverdächtige saß ein halbes Jahr im Gefängnis, ehe das Oberlandesgericht Ende Oktober den Haftbefehl wegen geringen Tatverdachts wieder aufhob.

Den größten Sachschaden, allein rund 70 000 Euro, hatte die Brandstiftung am 15. Oktober 2016 angerichtet. Die Wohnungen waren teilweise über Wochen nicht bewohnbar. Als die Polizei am Tatort ankam, traf ein Beamter die Angeklagte vor dem Haus an. Mit einer zerrissenen Kittelschürze, einer Verletzung im Gesicht und einer zerbrochenen Brille. Sie erzählte den Beamten, dass sie das Feuer entdeckte, als sie Zeitungen zum Container schaffen wollte. Sie hab Geräusche im Keller gehört. As sie nachsehen ging, sei ihr ein Mann mit dunklen krausen Haaren aus dem Keller entgegengekommen. Dieser habe sie geohrfeigt, ihr die Schürze zerrissen, als sie ihn festhalten wollte. In der Hand soll der Mann Zettel getragen haben. Der mutmaßliche Brandstifter wurde von der Polizei nie gefunden.

Nach einem bestimmten Zettel fragt die Richterin die Polizeibeamten immer wieder. Es war ein Drohbrief, in schlechtem Deutsch und vielleicht bewusst kaum lesbarer Schrift verfasst. „Ihr Pro Leipzig Schweine“, stößt der Verfasser oder die Verfasserin darin eine Beleidigung gegen den Vermieter aus. Es folgt, kaum verständlich, die Erklärung, dass auch Syrer in den Häusern wohnen wollen. Die Staatsanwaltschaft glaubt nicht an einen Ausländer als Verfasser. Sie wirft der Angeklagten vor, den Drohbrief geschrieben und dann „gefunden“ zu haben.

In das Haus war ein Iraner in die Wohnung unter der 70-Jährigen eingezogen. In seinem Kellerverschlag soll auch der erste Brand im März vergangenen Jahres gelegt worden sein.

Erst im Januar ist mit einem Urteil zu rechnen. An insgesamt sieben Verhandlungstagen sollen an die 50 Zeugen gehört werden. Am Montag befragte das Gericht Ärzte zum Tod der alten Frau. Die 85-Jährige war nach dem Brand erst ins Krankenhaus Döbeln und dann ins Uniklinikum Leipzig gebracht worden. In Leipzig wurde ein Riss in der Luftröhre operiert, der wahrscheinlich bei der Beatmung entstanden war. Das sei eine seltene, aber mögliche Komplikation, sagte der behandelnde Arzt aus der Uni-Klinik. Die Lunge sei durch das Einatmen des Rauchs stark in Mitleidenschaft gezogen gewesen. Noch schlimmer waren aber die neurologischen Ausfälle. Die Frau war bewegungsunfähig, öffnete zwar auf lautes Ansprechen die Augen, zeigte aber keine gezielten Reaktionen. Auch die Tochter sagte aus, dass sie mit ihrer Mutter keinen Kontakt hatte aufnehmen können. Sechs Wochen nach dem Brand war sie in der Elbland Rehabilitationsklinik Großenhain gestorben. Wie deren Chefarzt sagte, sei das Gehirn durch den Sauerstoffmangel schwer geschädigt gewesen.

Der Pathologe, der die Frau nach ihrem Tod obduzierte, soll zu einem der nächsten Verhandlungstermine aussagen. Außerdem soll herausgefunden werden, durch welchen Arzt in Döbeln die Luftröhre verletzt wurde, um ihn vor Gericht als Zeuge zu hören.

