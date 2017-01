Polizei hilft Kindergruppe auf A4 Als Tief „Egon“ über Deutschland fegte, erwischte es auch eine Kindergruppe aus Dresden. Bei Jena streikte ihr Kleinbus. Doch die Polizei half mit einem „Chauffeurservice“.

Aus Pech wird Glück: Diese Kinder freuen sich über ihre Fahrt im Polizeiauto. © Polizei Thüringen

„Für uns war es [...] ein Freitag, der DREIZEHNTE!!!!“, schreiben die Schüler des Förderzentrums für Hörgeschädigte in einem Brief an die Thüringer Polizei. Anlass des von der Behörde jetzt veröffentlichten Schreibens ist jedoch keine dem Datum entsprechende Geschichte über Pleiten, Pech und Pannen, sondern ein rührender Dank. Den Brief und die Story dazu hat die Polizei jetzt auf Facebook veröffentlicht.

Das war passiert: Am 13. Januar hatte Tief „Egon“ Deutschland fest im Griff. Auch in Thüringen stürmte, schneite und wehte es. Die Schüler des Förderzentrums wollten an diesem Tag die Heimreise von einer Exkursion antreten. Von Schnett (Landkreis Hildburghausen) sollte es zurück nach Dresden gehen. Doch nichts sollte klappen. Erst verspätete sich die Abreise und dann streikte auch noch der Kleinbus.

Bei eisigen Temperaturen wurden die zehn Schülern und ihre Betreuerin auf der A4 am Parkplatz Rodablick zu einem Zwischenstopp gezwungen. Zwei Stunden lang versuchte der ADAC vergeblich das Fahrzeug zu reparieren. Als der Kleinbus partout nicht wieder anspringen wollte, wählte die Betreuerin den Notruf. „Essen und Getränke sind aufgebraucht. Die Kinder frieren“, sagte die sie der Polizei, die nur wenige Minuten später zu Hilfe kam.

Und wie sie half! Dass bei den Witterungsbedingungen kein Taxi fahren mehr würde, war schnell klar. „Da half die Autobahnpolizei direkt selbst“, beschreiben die Beamten jetzt auf Facebook, was sie dann taten. Sie verteilten alle Kinder und die Betreuerin auf drei Streifenwagen und fuhren die Gruppe zum nächsten Schnellrestaurant an der A4 nach Jena. Dort standen Burger und Pommes - und vier Stunden nach der Panne auch ein neuer Bus bereit. Vor allem die Fahrt im Streifenwagen habe den Kindern eine solche Freude bereitet, dass der eigentlich von Pech gezeichnete Tag zum Glückstag wurde. (fsc)

