Polizei hebt Cannabislabor aus

Cannabispflanzen in der Wohnung angebaut Freital. Beamte des Polizeireviers Dippoldiswalde stellten am Montagnachmittag in einer Wohnung an der Dresdner Straße in Freital insgesamt 28 Cannabispflanzen und entsprechendes Aufzuchtequipment sicher. Nach einem Hinweis auf eine Cannabispflanzenaufzucht hatten sich Polizisten zur benannten Wohnung an der Dresdner Straße begeben. Im Treppenhaus des Hauses trafen sie den 34-jährigen Mieter der betreffenden Wohnung an. Mit dem Vorwurf des Cannabisanbaus konfrontiert, gestattete er die Durchsicht seiner Wohnung. Letztlich stellen die Beamten zwei Indoorzelte mit neun großen sowie 19 kleineren Cannabispflanzen und bereits getrocknete Pflanzenteile fest. Die Betäubungsmittel sowie das Aufzuchtequipment wurden sichergestellt. Gegen den 34-Jährigen wurden Ermittlungen wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.

Werkzeuge aus Kleintransporter gestohlen Wilsdruff. Unbekannte schlugen in der Nacht zum Montag eine Seitenscheibe an einem Ford Transit ein, der an der Straße Am Wüsteberg im Wilsdruffer Ortsteil Kesselsdorf stand. Anschließend stahlen sie aus dem Fahrzeug mehrere Elektrowerkzeuge sowie ein Nivelliergerät. Angaben zur Schadenshöhe liegen noch nicht vor.

Nach Ausweichmanöver gegen Mast geprallt Neustadt. Eine 34-Jährige rammte einen Strommast, nachdem sie einem Radfahrer ausgewichen war. Die Fahrerin eines Opel befuhr am Sonnabend, 15 Uhr, den Mittelweg, als ihr in Höhe der Hausnummer 9 ein Radfahrer auf der Straßenmitte entgegenkam. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, wich sie nach rechts aus und prallte gegen einen Strommast. Der Radfahrer setzte seine Fahrt ohne anzuhalten in Richtung Polenz fort. Es entstand ein Sachschaden von etwa 4000 Euro. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Angaben zu dem Radfahrer machen können. Hinweise an das Polizeirevier Sebnitz oder die Dresdner Polizei unter 0351 4832233.

Vermisste wieder da Glashütte/Riesa. Die seit Anfang März vermisste Jugendliche ist wieder aufgetaucht. Die 15-jährige Rabea C. aus Riesa, die derzeit in einer Wohngruppe in Glashütte untergebracht ist, konnte wohlbehalten im Stadtgebiet Riesa aufgegriffen und in die Wohngruppe zurückgebracht werden, teilt die Polizei mit.

Geldautomat aufgebrochen Pirna. Unbekannte brachen am Montagmorgen einen Geldautomaten in Pirna auf und stahlen Bargeld. Die Täter verschafften sich Zugang zum Vorraum einer Bankfiliale an der Barbiergasse und brachen den Geldautomaten auf. Aus dem Gerät stahlen die Einbrecher anschließend eine bislang unbekannte Menge Bargeld. Der entstandene Sachschaden ist noch nicht bezifferbar. Die Diebe lösten bei der Tat Alarm aus und flüchteten noch vor dem Eintreffen der Polizei. Die Beamten suchen nun nach Zeugen, die Angaben im Zusammenhang mit der Straftat machen können. Hinweise nehmen das Polizeirevier Pirna oder die Polizeidirektion Dresden unter der Rufnummer 0351 4832233 entgegen.