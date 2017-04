Polizei hat neuen Standort Die Polizei hat ihren neuen Standort Am Markt 5 in Lommatzsch bezogen.

Die Polizei hat ihren neuen Standort Am Markt 5 in Lommatzsch bezogen. Das teilte Herrmann Braunger, der Leiter des zuständigen Polizeireviers Riesa, mit. Der Standort ist jeden Donnerstag von 14 bis 18 Uhr geöffnet. Zuvor befand sich die Polizei im ehemaligen Knürr-Gebäude an der Glashüttenstraße. In dem sanierten Haus am Markt gibt es neben der Sparkasse eine Tagespflege und eine Physiotherapie. (SZ/jm)

