Polizei hat keinen Verdächtigen Auf der Suche nach dem Brandstifter in Döbeln Nord hat auch die Täterbeschreibung nicht weitergeholfen.

Ein verheerendes Bild bot sich nach einem Kellerbrand in Albert-Schweitzer-Straße 23 im Oktober vorigen Jahres. © Jens Hoyer

Am vergangenen Freitag war die mysteriöse Brandserie im Haus Albert-Schweitzer-Straße 23 in Döbeln weitergegangen (DA berichtete). Dort wurden am Nachmittag zwei Abstreicher vor Türen im Hausflur angezündet, das Feuer richtete aber keinen größeren Schaden an. Bei einem Brand im Oktober war das anders. Damals war ein Mann gesehen worden. Die Fahndung nach dem Tatverdächtigen sei bislang ergebnislos, teilte die Polizeidirektion Chemnitz mit. Zu dem neuen Fall seien die Ermittlungen angelaufen. Da es sich um ein laufendes Verfahren handelt, wollte die Polizei keine weiteren Angaben machen.

Auch der MDR hat in dieser Woche über die mysteriöse Brandserie berichtet und über die Sorgen der Bewohner. Da die Eingangstür immer geschlossen ist, muss der Täter über einen Schlüssel verfügen. Jeder Haushalt hat aber nur noch einen Haustürschlüssel.

