Polizei hat heiße Spur nach Einbruchserie Die Täter stiegen Ende September in die Oberschule, die Kugelbar und die Bibliothek ein. Die Fälle ähneln sich stark.

Um in die Neustadthalle zu gelangen, versuchten die Einbrecher mehrere Türen aufzubrechen. Das glückte ihnen nicht, aber ein anderer Weg schon. © Dirk Zschiedrich

Sie kamen über Nacht und haben eine Spur der Verwüstung durch Neustadt gezogen: Am Wochenende um den 24. und 25. September waren Einbrecher in der Stadt unterwegs. Sie stiegen in die Friedrich-Schiller-Oberschule, die Stadtbibliothek und die Kugelbar in der Neustadthalle ein. Auch bei Privatleuten wurde in dem Zeitraum eingebrochen. Eine Woche später schlugen die Unbekannten erneut zu. Dieses Mal stand das Parkhotel an der Neustadthalle im Visier der Langfinger. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Da die Einbrüche alle im gleichen Quartier liegen, liegt die Vermutung nahe, dass die Taten in Verbindung stehen. Auch das Vorgehen und die Einbruchsspuren ähneln sich. In allen Fällen wurden Türen beziehungsweise Fenster aufgehebelt, über die die Kriminellen in die Objekte eingestiegen sind. Laut Bürgermeister Peter Mühle (NfN) haben die Ermittler inzwischen eine heiße Spur. „Es gibt gute und verwertbare Hinweise, die zur Aufklärung der Einbruchsserie genutzt werden können“, sagte Mühle in der Stadtratssitzung am Mittwochabend. Er hatte sich kurz vorher bei der Polizei nach dem aktuellen Stand erkundigt. Einen Täter hätte die Polizei vermutlich schon identifizieren können, sagte Mühle. Details nannte er nicht.

Tageseinnahmen sind weg

Den größten Sachschaden richteten die Täter in der Stadtbibliothek an der Goethestraße an. Die Unbekannten hebelten eine Notausgangstür auf, die sonst verschlossen und ungenutzt ist. In der Bibliothek öffneten sie gewaltsam die Tür des Büros. Das Schloss wurde dafür herausgerissen. Anschließend wurde alles durchwühlt. Auch der Kühlschrank wurde durchforstet. Ein Teil der Möbel wurde dabei beschädigt, unter anderem der Tresen. Hier wurden alle Schieber mit Gewalt aufgebrochen. Die Täter nahmen am Ende einen Laptop, einen USB-Stick sowie eine Digitalkamera mit. Außerdem bedienten sie sich an den Tageseinnahmen. Rund 120 Euro Bargeld waren in der Kasse. Die Mitarbeiter schafften erst am Freitag vor dem Einbruch den Großteil der Einnahmen zur Bank. „Es gibt Festlegungen, wie viel Bargeld in der Bibliothek vorhanden sein darf“, erklärte Mühle dazu.

Die Neustadthalle stand ebenfalls auf der Liste der Einbrecher. Sie hebelten ein Fenster auf und gelangten dadurch in die Kugel-Bar. Zuvor hatten die Kriminellen es schon an acht anderen Türen versucht. Dabei wurden laut Mühle die Schlösser von zwei Türen so stark beschädigt, dass diese unbrauchbar sind. In der Kugel wurde anschließend der Gastraum durchwühlt, jedoch nichts gestohlen. „Nicht einmal die Spirituosen“, fügte er an.

Auch vor der Friedrich-Schiller-Oberschule in Neustadt machten die Einbrecher keinen Halt. Sie nutzten das Wochenende und den damit ruhenden Schulbetrieb, um in das Haus an der Rosa-Luxemburg-Straße zu gelangen. Dafür hebelten sie im Erdgeschoss ein Fenster auf, das versteckt hinter Büschen liegt. In der Schule durchsuchten und durchwühlten die Täter danach zwei Räume. Sie hatten es augenscheinlich auf Technik als Diebesgut abgesehen, denn sie nahmen zwei Laptops mit. Deren wert wird von der Polizei auf rund 600 Euro geschätzt. Mit Schulbeginn am Montag, dem 26. September, wurde der Einbruch festgestellt und die Polizei informiert.

