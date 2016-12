Polizei hat Auge auf Böller-Schmuggler Zum Jahresende hin werden verstärkt Feuerwerkskörper aus Tschechien über die Grenze geschafft. Das kann teuer werden.

Jede Menge illegaler Feuerwerkskörper hatten die Jugendlichen dabei.

Berggießhübel. Die Beamten der Bundespolizeiinspektion Berggießhübel schauen bei ihren Kontrollen jetzt verstärkt nach illegal über die Grenze geschafften Feuerwerkskörpern. Allein am vergangenen Wochenende stellten sie 369 Böller sicher. So fanden sie am Sonnabend in der S-Bahn von Schöna Richtung Pirna bei zwei 17- und 18-jährigen Deutschen 142 Böller. Kurz zuvor hatten die Beamten in Schmilka drei junge Deutsche (11 bis 15 Jahre ) kontrolliert, die in Tschechien Böller gekauft hatten. Die sind sie jetzt los und müssen ihren Eltern die Sache erklären. Ebenso wie zwei 15-Jährige, die in der S-Bahn 62 bzw. 82 illegale Böller bei sich hatten. Auch diese beiden Jungs wurden von den Beamten ihren Eltern übergeben, teilt die Bundespolizei mit.

Der Polizeibericht vom Montag zurück 1 von 4 weiter Seat knallt gegen Schild Freital. Am frühen Samstagmorgen kam eine 25-Jährige mit ihrem Seat von der Dresdner Straße ab und prallte gegen ein Verkehrsschild. Die junge Fahrerin befuhr die Straße aus Richtung Dresden und kam kurz hinter der Lutherstraße von der Fahrbahn ab. Sie kollidiert außerdem mit einem, in einer Parkbucht stehenden Skoda und schob diesen auf zwei davor stehende Fahrzeuge. Die Seatfahrerin erlitt einen Schock und musste vor Ort medizinisch betreut werden. Insgesamt entstand ein Sachschaden von rund 20.000 Euro. Rumäne und Bulgare wandern ins Gefängnis. Pirna Von der Autobahn ins Gefängnis ging es über das vergangene Wochenende für zwei Männer, die die Beamten der Bundespolizeiinspektion Berggießhübel bei ihren Kontrollen auf der A17 feststellten. Bereits am Freitag kontrollierten die Beamten gegen 22:00 Uhr einen rumänischen Staatsangehörigen. Der 44-Jährige, der wegen Diebstahls verurteilt wurde, verbüßt jetzt eine 5-monatige Freiheitsstrafe in der Justizvollzugsanstalt Dresden. Am darauffolgenden Tag ging es für einen 56-jährigen Bulgaren in die JVA nach Dresden. Der 56-Jährige, der wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis verurteilt wurde, verbüßt jetzt eine 30-tägige Ersatzfreiheitsstrafe, da er die geforderte Geldstrafe in Höhe von 1110 Euro nicht bezahlen konnte. Polizei sucht Zeugen nach tödlichem Autobahnunfall Wilsdruff. Nach dem tragischen Tod eines 19-Jährigen mit seinem Citroen auf der A4 sucht die Polizei nach Hinweisen zum Unfallhergang. Der junge Mann war am Sonnabendmorgen vor der Abfahrt Wilsdruff mit der Mittelleitplanke kollidiert. Als er anschließend aus dem Fahrzeug ausgestiegen war, wurde er von einem Volvo (Fahrer 55) erfasst, der ebenfalls in Richtung Dresden und gerade an einem Lkw vorbei fuhr. Der 19-Jährige erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Der Volvofahrer blieb unverletzt, seine Beifahrerin (54) wurde leicht verletzt Das Autobahnpolizeirevier Dresden führt die weiteren Ermittlungen und sucht Zeugen, die zum Unfallzeitpunkt oder kurz danach die Unfallstelle passierten. Insbesondere der Fahrer des Lkw der vom Volvo überholt wurde, wird gebeten, sich zu melden. Hinweise bitte unter der Rufnummer 03514832233 an die Dresdner Polizei. Säge und Akkuschrauber gestohlen Altenberg. An der Altenberger Straße brachen Unbekannte übers Wochenende einen Schuppen auf und stahlen anschließend eine Motorsäge sowie einen Akkuschrauber samt Ladegerät im Gesamtwert von etwa 100 Euro. Angaben zur Sachschadenshöhe liegen noch nicht vor.

Die Bundespolizei warnt vor dem Schmuggel. Viele Böller sind in Deutschland nicht zugelassen, da sie kein oder ein gefälschtes Prüfsiegel haben. Generell verboten ist die Einfuhr von starken Sprengkörpern der Kategorien 3 und 4, die hierzulande nur von ausgebildeten Feuerwerkern verwendet werden dürfen. Auf den Schmuggel steht eine Geldstrafe, in besonders schweren Fällen bis zu 50000 Euro. Zudem müssen die Schmuggler die nicht unerheblichen Vernichtungskosten für die Böller tragen. (SZ)

