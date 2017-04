Polizei hält an Präsenz auf dem Kornmarkt fest Nach den Ausschreitungen im Herbst liegen 80 Fälle beim Staatsanwalt – und viele Ermittlungen laufen noch.

Um erneute Konflikte auf und rund um den Kornmarkt zu vermeiden, will die Polizei weiter auf eine starke Präsenz in der Bautzener Innenstadt setzen. Das bisherige Vorgehen habe sich bewährt, erklärte Polizeipräsident Conny Stiehl am Donnerstagnachmittag im Anschluss an den vierten Bautzen-Gipfel. Zugleich regte sich bei dem Treffen, das von dem CDU-Landtagsabgeordneten Marko Schiemann initiiert wird, aber auch Kritik an der Stadtverwaltung. Der Unionspolitiker bemängelte, dass im Gegenzug noch nicht genug getan werde, um die eigentlichen Ursachen für die Konflikte in der Innenstadt zu bekämpfen.

Seit den schweren Ausschreitungen im vergangenen September ist die Polizei Nacht für Nacht mit Beamten des Einsatzzuges und der Bereitschaftspolizei im Bautzener Zentrum präsent. „Das ist richtig und auch notwendig“, sagte Conny Stiehl. Vonseiten der Bevölkerung habe es zu den getroffenen Maßnahmen ein positives Feedback gegeben. „Wir blicken jetzt gespannt auf den Beginn der warmen Jahreszeit“, so der Polizeipräsident. Die weiteren Entwicklungen würden intensiv beobachtet.

Ermittlungskompetenzen gebündelt

Um mögliche Straftaten rund um den Kornmarkt besser verfolgen zu können, hat die Polizei in Bautzen bei der Kripo inzwischen die Ermittlungskompetenzen gebündelt. Staatsschutz sowie die für Ausländer- und Drogenkriminalität verantwortlichen Beamten arbeiten dort nun noch intensiver zusammen. Zugleich kündigte Conny Stiehl für dieses Jahr eine beträchtliche Aufstockung der personellen Kapazitäten in Bautzen an. Ab Mai werden nach und nach 30 Wachpolizisten die Einsatzkräfte verstärken. Im Herbst sollen außerdem fast zehn zusätzliche Kommissare ihren Dienst in der Stadt an der Spree antreten.

Derweil sind die Beamten der Ermittlungsgruppe „Platte“ weiterhin mit der Aufarbeitung der Krawalle im vergangenen September beschäftigt. Ein reichliches halbes Jahr nach den Ausschreitungen sind inzwischen etwa die Hälfte der Ermittlungen abgeschlossen. Rund 80 Verfahren seien den Angaben der Polizei zufolge an die zuständige Staatsanwaltschaft in Görlitz übergeben worden. Insgesamt hatten die Beamten im Zusammenhang mit den Vorfällen etwa 160 Strafverfahren eingeleitet. Die Verfahren richten sich gegen Deutsche und Ausländer. Bei zwei Dritteln der Verdächtigen handele es sich um Deutsche.

Den Schwerpunkt der Fälle bilden Körperverletzungen, Nötigungen und Bedrohungen. Die Staatsanwaltschaft hatte zuletzt gegenüber der Sächsischen Zeitung zwar bestätigt, dass inzwischen ihren Mitarbeiter knapp 80 Verfahren vorliegen. Details zum Fortgang wollte Behördensprecher Till Neumann aber nicht nennen. Kritik, dass die Polizei sich für ihre Ermittlungen zu lange Zeit ließ, wies Conny Stiehl indes zurück. „Qualität geht vor Geschwindigkeit“, sagte der Polizeipräsident.

Kritik am Rathauschef

Kritik regte sich abermals an der Bautzener Stadtverwaltung und Oberbürgermeister Alexander Ahrens (SPD). Der Rathauschef hatte nicht an dem Gespräch teilgenommen. „Der Oberbürgermeister muss handeln“, fordert Marko Schiemann, der den Bautzen-Gipfel ins Leben gerufen hatte, um mit Akteuren der Stadt gemeinsa Lösungen zu erarbeiten. Mit der Präsenz der Polizei lasse sich zwar eine erneute Eskalation der Lage verhindern. Zugleich müssten aber auch die Ursachen angepackt werden. Marko Schiemann fordert mehr Angebote für die Jugendliche, allen voran auch in den Stadtteilen wie Gesundbrunnen oder dem Allendeviertel.

Zugleich müssten arbeitslosen Jugendlichen bessere Perspektiven geboten werden. Der CDU-Mann plädiert für Integrationsprojekte, um junge Sozialhilfebezieher in Arbeit zu bringen. Lob fand Marko Schiemann für den Freistaat, der inzwischen Gelder für Projekte in Bautzen zur Integration von Geflüchteten und ein besseres Miteinander auf den Weg gebracht hat. Rathauschef Alexander Ahrens ließ derweil auf Nachfrage erklären, er „begrüße alle Initiativen, die für den Kornmarkt erfolgsversprechend sind.“

