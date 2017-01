Polizei geht von Brandserie in Leutersdorf aus Offiziell sind nun sechs Brandstiftungen gleichen Musters bestätigt. Im Ort ist von mehreren Tätern und einer Vernehmung die Rede.

So sah es nach einem der ersten Brände im September in Leutersdorf aus: Das Auto brannte völlig aus, die Feuerwehr konnte nur noch ein Übergreifen der Flammen auf Gebäude verhindern. © Daniel Radisch

Die Polizei geht davon aus, dass es sich bei den Autobränden seit September in Leutersdorf um eine Brandserie handeln könnte. „Aufgrund der räumlichen Nähe und der ähnlichen Begehungsweise kann von einer Serie ausgegangen werden, zumindest ist das nicht auszuschließen“, teilte Sprecher Tobias Sprunk auf SZ-Nachfrage mit. Bislang hatte die Polizei die Fälle in den Medienberichten lediglich gemeldet, ohne einen möglichen Zusammenhang herzustellen und einen solchen Ermittlungsschwerpunkt anzudeuten.

Die Zahl der Fälle, die in diesem Zusammenhang untersucht werden, beziffert der Polizeioberkommissar aktuell auf sechs: Neben den bereits bekannten vier Feuern (SZ berichtete) in der Fabrikstraße am 17. September, in der Straße der Jugend am 2. Oktober an einem Mercedes, im Uferweg an einem Seat am 8. Oktober und einem Renault Megane in der Geschwister-Scholl-Straße am Silvestermorgen, kommen nun noch zwei weitere Fälle hinzu: Es handelt sich um eine Zündelei an einem Bauwagen in der Fabrikstraße in der Nacht zum 25. September und um den Brand eines weiteren Seats am Reformationstag in der Straße der Jugend. Zu Gerüchten im Ort, dass es weitere Fälle oder Versuche gegeben habe, äußerte sich Sprunk nicht.

Ebenfalls keine weiteren Angaben machte die Polizei zu den Aussagen von Anwohnern, dass Zeugen zwei bis drei Täter gesehen haben wollen, die sich an den Autos zu schaffen gemacht hatten oder flüchteten. Auch die Frage, ob es bereits eine Vernehmung eines Jugendlichen aus dem Ort zu den Vorwürfen gegeben habe, kommentierte Sprunk aus ermittlungstaktischen Gründen nicht.

Er bestätigte jedoch, dass es sich bei allen sechs Fällen mit Sicherheit um Brandstiftung gehandelt habe. In allen Fällen sei jeweils das rechte oder linke Vorderrad – je nachdem, wie die Autos zu Gebäuden gestanden haben – in Brand gesetzt worden. Da alle Taten, mit wenigen Metern Entfernung, in einem Wohngebiet des Ortes verübt worden sind, gehen auch die ermittelnden Kriminalbeamten vom Polizeirevier Zittau-Oberland vor allem der Frage nach, ob der oder die Täter aus dem direkten Umfeld stammen oder auf eine andere Weise eine Verbindung zu der Gegend haben.

Allein an den Autos beläuft sich laut Polizei der Schaden auf über 30000 Euro – hinzu kommen noch Reparaturkosten für Carports, Garagen oder Hauswände, die durch die Feuer ebenfalls gelitten haben.

