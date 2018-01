Polizei: Gablenz ist im Fokus von Autodieben

In der Gemeinde Gablenz sind laut Polizei 2017 fünf Pkw gestohlen worden, in sieben weiteren Fällen scheiterten die Täter beim Versuch. Foto: Christian Köhler © - keine Angabe im huGO-Archivsys

Viele Gablenzer schlafen nicht mehr gut. Das berichtete Bürgermeister Dietmar Noack (CDU) bereits mehrfach. Als Grund nennt er die steigende Kriminalität – besonders die Autodiebstähle in jüngster Vergangenheit. Als Reaktion darauf hatte die Gemeindevertretung während ihrer jüngsten Sitzung beschlossen, die Straßenbeleuchtung auf LED umzurüsten – um so die Stromkosten zu senken – und diese permanent an zu lassen. Einstimmig fasste dazu der Rat einen Beschluss. Derzeit, so Dietmar Noack, werden mehrere Angebote für die Umrüstung geprüft, von denen eines ausgewählt und während einer anberaumten Sondersitzung des Gemeinderates vergeben werden soll.

Aus Sicht der Polizeidirektion gehöre die Gemeinde Gablenz aber „unverändert zu den sichersten im Landkreis Görlitz“, so Polizeisprecher Thomas Knaup. Die Anzahl der im Gemeindegebiet polizeilich bekannt gewordenen Straftaten lag sowohl im Jahr 2016 als auch im Jahr 2017 im mittleren zweistelligen Bereich. Die Mehrzahl der Delikte wiederum sei jedoch im Bereich der Eigentumskriminalität angesiedelt. „Gleichwohl ist auch Gablenz im Jahr 2017 in den Fokus von Autodieben gerückt“, so Thomas Knaup. Unbekannte hatten insgesamt fünf Autos gestohlen und waren in sieben weiteren Fällen im Stadium des Versuchs gescheitert. Allein diese Taten sorgten in der aus polizeilicher Sicht „sonst friedlichen und unscheinbaren Gemeinde Gablenz – auch mit Blick auf die Geschehnisse rund um das Thema Autodiebstahl in der gesamten Region Weißwasser – verständlicherweise für Sorge und Gesprächsstoff“, fügt Thomas Knaup auf TAGEBLATT-Nachfrage an. Ein Schwerpunkt der Kriminalität sei Gablenz jedoch in keinem Fall, hieß es weiter.

Die Polizei sei nun verstärkt im Gemeindegebiet und im gesamten Altkreis Weißwasser unterwegs. „In Gablenz war in diesem Zusammenhang bislang nichts festzustellen“, erklärt der Polizeisprecher. Zwar, so berichtet Gemeinderat Uwe Horbaschk (SPD), der gleichzeitig auch Polizeirevierleiter in Weißwasser ist, gäbe es keine Statistik dazu, ob Beleuchtung die Kriminalität senkt, „aber Licht ist immer gut.“

Diese Einschätzung teilt auch Bad Muskaus Bürgermeister Andreas Bänder (CDU). Als im vergangenen Jahr mehrere Diebstähle im Muskauer Ortsteil Köbeln sogar eine Bürgerwehr auf den Plan gerufen hatten, „sorgte auch die längere Ausleuchtung der Straßen für Sicherheit“, blickte der Bürgermeister zurück.

Die Polizei wiederum ermuntert die Bürgerschaft zu „schnellen und möglichst genauen Zeugenhinweisen“, wenn etwas Ungewöhnliches im Ort beobachtet wurde. Zum anderen verstehe sich die Polizei als Partner bei der Eigentumssicherung, „denn nur gemeinsam mit den Bürgern können wir Einbrechern und Dieben das Handwerk legen“, sagt der Polizeisprecher.

