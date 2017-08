Polizei findet vermisstes Mädchen Seit 12. August lief die Suche nach einer 14-Jährigen aus dem Raum Freiberg. Nun konnte sie in Löbau angetroffen werden.

Symbolbild. © Friso Gentsch/dpa

Die Polizei hat ein vermisstes Mädchen in Löbau gefunden. Das teilt Sprecher Thomas Bretschneider mit. Die Polizeidirektion Chemnitz hat seit 12. August nach der 14-Jährigen aus dem Raum Freiberg gesucht. Da ein Aufenthalt im Bereich Ostsachsen nicht ausgeschlossen werden konnte, lief auch hier die Vermisstenfahndung. Der Teenager verließ damals die Wohnung und war seitdem nicht mehr aufgetaucht. Obwohl die Polizeidirektionen Chemnitz und Görlitz viele Zeugen befragt und diverse Anlaufpunkte überprüft haben, fehlte von dem Mädchen jede Spur – bis jetzt. Nach laut Bretschneider intensiven Such- und Ermittlungsmaßnahmen stellten Beamte das Mädchen am Mittwochnachmittag im Bereich Löbau fest. „Sie war wohlauf und gesund.“ Die Polizisten übergaben die 14-Jährige anschließend an ihre Mutter. (szo/tc)

