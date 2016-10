Polizei findet vermisste 16-Jährige

Symbolbild © dpa

Boxberg. Ein 16-jähriges Mädchen, war seit Donnerstagabend in einer Betreuungseinrichtung in Klitten vermisst worden. Wie die Polizei in Görlitz jetzt mitteilte, wurde sie in der Nacht zum Sonnabend in Erfurt aufgefunden.

Zu verdanken sei das der erfolgreichen Fahndung der Erfurter Kollegen, sagte ein Sprecher. Man hatte wegen einer psychischen Ausnahmesituation um das Leben der Jugendlichen gefürchtet. Die Polizei drückte der Öffentlichkeit ihren Danke für die Unterstützung bei der Suche aus. (szo)

