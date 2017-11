Polizei findet vermisste 15-Jährige

© Symbolfoto: dpa

Die vermisste 15-jährige Milena ist wohlbehalten von der Polizei in Leipzig gefunden worden.

Nach der Veröffentlichung eines Fahndungsbildes ging ein Hinweis zur Vermissten bei der Polizei ein. Die 15-Jährige konnte daraufhin in einer Wohnung in Leipzig festgestellt und in Obhut genommen werden.

Die Öffentlichkeitsfahndung ist somit beendet. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an. (szo)

