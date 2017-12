Polizei findet Theresa-Marie wohlauf Polizeisprecherin: Unfreiwillig schien das Verschwinden der Schülerin aus Görlitz nicht gewesen zu sein.

Symbolfoto © dpa

Görlitz. Die Polizei bat am Mittwochnachmittag um die Mithilfe der Bevölkerung bei der Suche nach einem vermissten Kind. Die elfjährige Theresa-Marie Adler aus Görlitz war am 26. Dezember, gegen 16 Uhr, letztmalig gesehen worden. Seitdem war der Aufenthaltsort des Mädchens unbekannt.

Am Donnerstagmittag konnte das Kind durch Polizisten in einer Wohnung bei Görlitz wohlbehalten angetroffen und an ihren Vormund übergeben werden. Das Haus geriet in den Fokus der Beamten, da die dort lebende Familie, der Vermissten nahe stand und ihr möglicherweise Unterschlupf bietet. Unfreiwillig schien das Verschwinden der Schülerin nicht zu sein. Hatte es ihr vermutlich in ihrer Wohnung nicht mehr gefallen. Das teilte eine Sprecherin der Polizeidirektion Görlitz am Donnerstagnachmittag schriftlich mit.

Ganz folgenlos dürfte das Ausreißen vor allem für die Schutzbietenden nicht bleiben. Schließlich hatten diese sich nicht die Erlaubnis des Vormundes eingeholt. Die Kriminalpolizei ermittelt, ob unter anderem eine Entziehung Minderjähriger vorlag. Die Polizeidirektion Görlitz behält sich vor, Kosten der umfangreichen polizeilichen Maßnahmen von dritten Personen, die die Suche in die Länge gezogen haben, einzufordern. (szo)

zur Startseite