Polizei findet Crystal und Kokain Ein 62-Jähriger soll Drogen und Zigaretten von Polen nach Deutschland geschmuggelt haben. Er sitzt in Haft.

Das Polizeiaufgebot an der Cliebener Straße sorgte am Donnerstag für Aufsehen. Stundenlang durchsuchten Polizisten und Zollbeamte das Anwesen.

Hier wohnte der 62-jährige Tatverdächtige zwar nicht, ging aber ein und aus. Deshalb vermuteten die Ermittler Drogenverstecke auch in Neusörnewitz.

Mehrere Hundert Gramm Crystal, Kokain, etwa 250 Stangen unversteuerte Zigaretten sowie 120 000 Euro Bargeld haben die Beamten bei der Razzia am Donnerstag sichergestellt. Das teilte das Landeskriminalamt Sachsen am Freitag mit. Ein 62-jähriger Tatverdächtiger sitzt seitdem in Haft. Ihm wird vorgeworfen, wiederholt Betäubungsmittel und Tabakwaren in nicht geringer Menge von Polen nach Deutschland geschmuggelt zu haben. Hier soll der Mann dann einen gewinnbringenden Handel geführt haben.

Untersucht wurden zwei Objekte in Neusörnewitz und eines in Steinbach, wo der 62-Jährige wohnt. Zu den Objekten in Neusörnewitz habe der Tatverdächtige einen festen Bezug gehabt, erklärt Tom Bernhardt, der Sprecher des Landeskriminalamts (LKA). Deshalb bestand der Verdacht, dass auch dort Drogen und Beweismittel versteckt sein könnten.

An dem Einsatz waren insgesamt mehr als 150 Beamte des LKA, des Zolls, der Polizeidirektion Dresden und der Bereitschaftspolizei beteiligt. Die Gemeinsame Ermittlungsgruppe Rauschgift besteht zu gleichen Teilen aus Kräften des Zollfahndungsamts Dresden und des Landeskriminalamts. Sie arbeiten zusammen, wenn es um die Bekämpfung der schweren und organisierten Rauschgiftkriminalität geht.

Wie die Ermittler dem Mann auf die Schliche gekommen sind, verrät der LKA-Sprecher nicht. Im Vorfeld gab es intensive Ermittlungen, so Bernhardt. Das reiche von der klassischen Observation bis zu anderen Überwachungsmaßnahmen. Der Steinbacher wurde seit dem vergangenen Jahr von den Ermittlern beobachtet. Gegen ihn bestand bereits vor der Razzia aufgrund der Ermittlungen ein Haftbefehl, der nach der Vorführung beim Haftrichter entsprechend vollzogen wurde.

Dass auch Ältere zu Drogendealern werden, ist laut Bernhardt gar nicht so ungewöhnlich. „Wir haben schon eine über 70-Jährige mit über einem Kilogramm Crystal im Auto erwischt.“ Der Anreiz sei die Gewinnspanne. In Tschechien gibt es das Gramm Crystal für 20 Euro, in Dresden kann es für bis zu 85 Euro weiterverkauft werden.

Deshalb müsse das Thema Crystal immer im Focus der Ermittlungen bleiben, sagt auch Jörg Michaelis, Präsident des Landeskriminalamts. „Wenn ich das Alter der hier handelnden Täter betrachte, wird wiederholt deutlich, dass es sich bei dem Phänomen Crystal nicht nur um ein Problem innerhalb der jüngeren Generation handelt, sondern in jeglicher Hinsicht die gesamte Gesellschaft betroffen ist.“

Der Dresdner Oberstaatsanwalt Claus Bogner ergänzt, dass es eine Vielzahl von Ermittlungsverfahren im Zusammenhang mit Crystal gibt. „Der Schwerpunkt liegt dabei auf der Ermittlung von Organisations- und Vertriebsstrukturen, mit denen die Abteilung Organisierte Kriminalität ebenso betraut ist wie mit den Ermittlungsverfahren gegen die Konsumenten.“

