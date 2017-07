Polizei fasst Wiederholungstäter Ein Opel, der nicht hätte fahren dürfen, wird in Zittau von einem Mann gesteuert, der nicht hätte fahren dürfen – berauscht von Mitteln, die er nicht hätte nehmen dürfen.

Symbolbild. © Symbolbild: dpa

Zittau. Einen Wiederholungstäter haben Bundespolizisten in Zittau dingfest gemacht. Und auch seine 18-jährige Beifahrerin hatte etwas auf dem Kerbholz.

Zunächst fiel Beamten am Sonntag ein parkender Opel Corsa mit Kennzeichen auf, die so von der Behörde nicht ausgestellt worden waren. „Zudem wurden Manipulationen an den Zulassungsplaketten festgestellt“, sagte Pressesprecher Frank Barby von der Bundespolizeiinspektion Ebersbach. Personen seien zu diesem Zeitpunkt nicht vor Ort gewesen.

Die kamen in der darauffolgenden Nacht dazu. Kurz nach Mitternacht konnten die Beamten das Fahrzeug in Zittau mitsamt den Insassen stellen. Hierbei handelte es sich nach Polizeiangaben um zwei Deutsche, einen 28-jährigen Mann als Fahrer und eine 18-jährige Frau als Beifahrerin. Eine Überprüfung ergab, dass der Mann bereits mehrfach wegen vergleichbarer Straftaten polizeilich in Erscheinung getreten war. Zudem ist er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und bereits wegen des Fahrens unter berauschenden Mitteln festgestellt worden. Ein Test verlief positiv auf den Konsum von Amphetaminen.

Der Pkw wurde sichergestellt. Zuvor fanden die Polizisten unter dem Opel auf der Beifahrerseite einen Lippenpflegestift und eine Zigarettenschachtel. Darin befanden sich je ein Cliptütchen mit, wie der Polizeisprecher sagt, kristalliner Substanz (0,6 und 0,5 Gramm). Die junge Frau räumte ein, dass es sich bei den aufgefunden Gegenständen um ihre handelt.

Die Polizei ermittelt wegen Urkundenfälschung, Fahren ohne Fahrerlaubnis und unter berauschenden Mitteln beim Fahrer und Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz. (szo)

zur Startseite