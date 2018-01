Polizei fasst Straßenbahn-Schläger

Das gesuchte Duo aus der Straßenbahn. © Polizei DD

Dresden. Die Dresdner Polizei fahndete in der vergangenen Woche öffentlich nach zwei jungen Männer, die an einem Samstagabend im Mai 2017 in einer Straßenbahn der Linie 11 zwei Jugendliche attackiert hatten. Nach der Veröffentlichung von mehreren Fotos aus der Überwachungskamera der Straßenbahn erhielte die Polizei etliche konkrete Hinweise zu den beiden Gesuchten.

Zwischenzeitlich seien die Infos verifiziert und die Tatverdächtigen zweifelsfrei identifiziert worden, sagte Polizeisprecherin Jana Ulbricht. Demnach handelt es sich um zwei „polizeibekannte“ Dresdner im Alter von 21 Jahren. Die Ermittlungen bezüglich der Tätlichkeiten dauern an. (szo)

