Polizei fasst Post-Marken-Diebe Fahnder haben drei Albaner in Löbau und Berlin festgenommen, die unter anderem in Geschäfte in Neusalza-Spremberg und Weißwasser einbrachen. Wert der Beute: über 200000 Euro.

Symbolbild. © Swen Pförtner/dpa

Löbau/Berlin. Zivilfahnder haben am Dienstagmorgen in Löbau und Berlin drei Albaner im Alter von 28, 41 und 42 Jahren festgenommen. Das teilt Thomas Knaup von der Polizeidirektion Görlitz mit. Die Männer stehen im Verdacht, in mindestens 14 Fällen in wechselnder Besetzung in Geschäfte, zum Teil mit integrierter Postfiliale sowie Gaststätten eingebrochen zu sein. Aus denen entwendeten sie Brief- und Paketmarken, Bargeld oder Schmuck im Wert von mehr als 200000 Euro. Die Tatorte lagen in verschiedenen Städten der Landkreise Bautzen und Görlitz sowie im Großraum Berlin.

Das Kommissariat für Bandenkriminalität der Polizeidirektion Görlitz ist den drei Albanern auf die Spur gekommen, nachdem diese voriges Jahr mehrmals in eine Postfiliale in Neusalza-Spremberg eingebrochen waren. Auch der versuchte Einbruch in ein Warenhaus an der Straße E im Hoyerswerdaer Ortsteil Zeißig in der Nacht zum 30. Mai 2017 und eine Tat in ein Reisebüro mit Postfiliale in Weißwasser am 5. Juni 2017 sollen auf ihr Konto gehen.

„Das Trio ist offenbar Bestandteil eines in Berlin ansässigen Familien-Clans“, so der Polizeisprecher. Im Fokus stand ein 41-jähriger Albaner, der in Sachsen als Asylsuchender registriert und in einem Heim in Löbau untergebracht ist. Zivilfahnder der Kriminalpolizei und Beamte des Einsatzzuges ergriffen den Mann am Dienstagmorgen in seiner Unterkunft. Zeitgleich nahmen Beamte in Berlin zwei Komplizen im Alter von 28 und 42 Jahren fest, ebenfalls Albaner. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Görlitz erließ der Haftrichter am Amtsgericht Görlitz bereits vorab Haftbefehle gegen die Männer, die seit Dienstag in Vollzug gesetzt sind. Gegen die Beschuldigten wird wegen (versuchten) schweren Bandendiebstahls ermittelt. Ihnen drohen Gesamtfreiheitsstrafen von bis zu 15 Jahren. (szo/tc)

zur Startseite