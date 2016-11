Polizei fasst Mann auf fremdem Balkon

Zittau. Polizisten haben in der Zittauer Innenstadt einen vermeintlichen Einbrecher festgenommen. Wie die Bundespolizei in Eberbach mitteilt, wurde der 24-jährige Deutsche in der Nacht zu Freitag auf dem Balkon eines Mehrfamilienhauses gefasst, nachdem sich die Bewohnerin bei der Polizei gemeldet hatte. Der Mann kletterte nach Angaben der Zeugin offenbar über die Brüstungen.

Er war augenscheinlich stark angetrunken und folgte den Weisungen der Beamten nur widerwillig. Außer der Mitteilung, dass er zu seiner Exfreundin wollte, machte er demnach keine Angaben. Auch einen Ausweis konnte der 24-Jährige nicht vorzeigen. Er musste schließlich von zwei Beamten festgehalten und gefesselt werden, um ihm im Polizeirevier Blut abzunehmen, denn einen Atemalkoholtest verweigerte er. Der 24-Jährige wird sich nun wegen Hausfriedensbruch und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte verantworten müssen. (SZ)

