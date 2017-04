Polizei fasst Einbrecher in Görlitz Drei Männer sind offenbar in eine Werkstatt an der Bautzener Straße eingebrochen und haben Gegenstände gestohlen. Kurze Zeit später wurden sie festgenommen.

Die Polizei hatte die drei Männer in Görlitz erst festgenommen. Mittlerweile sind sie aber wieder auf freiem Fuß. © picture allianz/dpa

Görlitz. Die Polizei hat mutmaßliche Einbrecher in Görlitz gestellt und Diebesgut bei ihnen gefunden. Wie ein Sprecher der Polizeidirektion Görlitz am Mittwochmorgen mitteilte, hätten sich Zeugen gemeldet, die drei Männer am Dienstagmittag bei einem Einbruch an der Bautzener Straße beobachtet haben.

Demnach seien die Täter durch ein angekipptes Fenster in eine Werkstatt gelangt, hätten von dort Werkzeuge sowie ein Autoradio gestohlen und sein anschließend wieder verschwunden. Eine Streife des örtlichen Polizeireviers konnte in Tatortnähe drei polnische Männer im Alter von 22, 23 und 36 Jahren stellen, die in einem Auto das Diebesgut transportierten. Unterstützt wurden die Beamten dabei von Bundespolizisten.

Nach ersten Ermittlungen stand der Fahrer unter Drogeneinfluss und hatte zudem Betäubungsmittel bei sich. Die drei Männer wurden vorläufig festgenommen, sind aber mittlerweile auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wieder auf freiem Fuß. Die Kriminalpolizei ermittelt. Das Diebesgut wurde sichergestellt. Der Wert der gestohlenen Gegenstände ist noch nicht beziffert. (szo/dab)

