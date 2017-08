Polizei fasst Einbrecher Ein Mann macht sich am Fenster eines Hauses zu schaffen. Als ihn die Beamten stellen, wird er handgreiflich.

Die Polizei hat Montagnacht einen 32-Jährigen gestellt, der offenbar in ein Mehrfamilienhaus im Cavertitzer Ortsteil Olganitz einbrechen wollte. Gegen 23.45 Uhr hatte ein Bewohner des Hauses bemerkt, dass sich der Mann von einem Baugerüst aus an einem angekippten Fenster zu schaffen machte. Der Hausbewohner rief die Polizei und gab auch eine Personenbeschreibung des mutmaßlichen Einbrechers ab.

Der flüchtete vom Gerüst durch zwei Grundstücke, ehe ihn die Polizisten stellten und festnahmen. Der 32-Jährige wehrte sich allerdings nach Angaben der Polizeidirektion Leipzig „äußerst heftig gegen die polizeilichen Maßnahmen. Er trat gegen die Polizisten und beschimpfte sie.“

Einer Blutentnahme habe er nicht zugestimmt, so dass die Beamten sich die Genehmigung vom Staatsanwalt holen mussten. Als der Mann zur Blutentnahme in die Klinik gebracht werden sollte, sei er völlig ausgerastet und wehrte sich strampelnd. Die Beamten fesselten ihn deshalb. Auch in der Klinik wehrte sich der 32-Jährige vehement gegen Arzt und Gesetzeshüter. Genützt hat ihm der Terz nichts: Die Blutentnahme wurde trotzdem durchgeführt. Auf ihn wartet nun ein Strafverfahren. (SZ)

