Polizei fasst Buntmetalldieb

Aufmerksamen Bürgern ist es zu verdanken, dass die Polizei am Dienstagabend einen mutmaßlichen Buntmetalldieb auf frischer Tat erwischt hat. Gegen 23 Uhr bemerkten die Zeugen in einer ehemaligen Werkhalle in der Chemnitzer Straße in Frankenberg Taschenlampenlicht – und verständigten sofort die Beamten, so ein Sprecher der Polizeidirektion Chemnitz. Unter Einsatz eines Polizeihundes durchsuchten die Beamten schließlich das Gebäude und stellten einen 63-Jährigen, der offenbar gerade dabei war, Buntmetall zu stehlen.

So stellten die Polizisten mehrere demontierte Motoren sowie aus der Wand gerissene Kupferkabel fest. Gegen den Mann wird daher nun ermittelt. Zum Gesamtschaden ist noch nichts bekannt. (DA)

