Polizei fasst Bankräuber

Radfahrer gestürzt

Neustadt. Ein 81-jähriger Radfahrer befuhr am Dienstagvormittag in Krumhermsdorf die Straße Neuhäuser in Richtung Ehrenberg. Beim Bremsen auf der regennassen und abschüssigen Fahrbahn stürzte er. Dabei verletzte er sich leicht und wurde in ein Krankenhaus gebracht. An Rad entstand ein Schaden von circa 50 Euro.