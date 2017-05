Polizei fasst 1 400 junge Straftäter Kinder und Jugendliche erhalten besondere Hilfe, wenn sie gegen das Gesetz verstoßen haben. Nur wenige werden rückfällig.

Schwarzfahren, Diebstahl, Pausenkeilerei: Rund 1 400 straffällig gewordene Kinder und Jugendliche sind im vergangenen Jahr von der Jugendgerichtshilfe betreut worden. Die vier Mitarbeiter werden von der Polizei gerufen, wenn 14- bis 21-Jährige vernommen werden. „Zuerst geht es darum, sich den Kummer, der die Straftat ausgelöst hat, von der Seele zu reden“, sagt Sozialarbeiterin Carola Hantzsch. Frust in der Clique, Mutproben, Drogen und psychische Erkrankungen stehen oft hinter den Taten. „Danach schauen wir zusammen mit Jugendlichen, wie sie Verantwortung für ihr Handeln übernehmen können.“ Sich bei einem Geschäftsinhaber, den man bestohlen hat, zu entschuldigen, sei ein ziemlich schwerer Gang. In anderen Fällen werden Opfer und Täter an einen Tisch gesetzt. Auch der eine oder andere Graffiti-Sprayer konnte schon überzeugt werden, sein Werk wieder abzuwaschen. In einigen Fällen kann damit sogar erreicht werden, dass die Verfahren eingestellt werden. „Bei uns wird niemand gewickelt und gepampert“, sagt Rainer Mollik, der die Jugendgerichtshilfe leitet. „Das ist eine freiwillige Sache, auf die sich die jungen Leute einlassen müssen.“

Das Interventions- und Präventionsprogramm ist vor 20 Jahren als Zusammenarbeit zwischen Jugendamt und Polizei ins Leben gerufen worden. Die Zahlen der jugendlichen Inhaftierten würden ihm recht geben. Sitzen aus Dresden lediglich 24 junge Männer in der JVA Regis-Breitingen, so kommen aus Leipzig 47. „Dieses Projekt hat sich bewährt und tut dies weiter“, sagt auch Bildungsbürgermeister Hartmut Vorjohann (CDU). Nur etwa 30 Prozent der betreuten Kinder, Jugendlichen und Heranwachsenden würden erneut straffällig.

In den kommenden Monaten soll das Programm weiter ausgebaut werden. Für das Massendelikt „Schwarzfahren“ wollen die Sozialarbeiter in Zukunft enger mit den Dresdner Verkehrsbetrieben (DVB) zusammenarbeiten. Geplant ist, dass die DVB über derartige Vergehen von jungen Dresdnern schon früh die Jugendgerichtshilfe informieren. Ziel soll es sein, mit den Kindern und Jugendlichen ein Inkassoverfahren abzuwenden. „Sie sollen nicht mit einem Berg von Schulden in das Berufsleben gehen müssen“, sagt Carola Hantzsch. Für dieses Programm ist zusätzlich eine halbe Stelle vorgesehen.

An die Jugendgerichtshilfe können sich auch Eltern wenden, die Rat suchen.

